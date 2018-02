Con due yogurt a settimana il cuore ringrazia

Lo yogurt fa bene alla salute del cuore, riducendo il rischio di malattie cardiache tra uomini e donne ipertesi.Consumare almeno due porzioni di questa alimento, a settimana, riduce il rischio di sviluppare le malattie cardiovascolari.

Secondo un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Hypertension, l’ipertensione è un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. La patologia colpisce circa un miliardo di persone in tutto il mondo.

In precedenza altri studi clinici avevano dimostrato gli effetti benefici del consumo di latticini sulla salute cardiovascolare.

Un maggiore consumo di latticini era già stato già associato agli effetti benefici sulle morbilità correlate alla malattia cardiovascolare come l’ipertensione, il diabete di tipo 2 e l’insulino-resistenza.

Per osservare l’impatto dello yogurt sulla salute del cuore, gli scienziati, in questo nuovo studio, hanno utilizzato i dati di due importanti lavori statunitensi, uno fatto sulla salute degli infermieri dal 1980 e uno realizzato su dei professionisti sanitari, dal 1986, per un totale di 88.084 donne e 47.881 uomini. Tutti sono stati seguiti fino al 2010.

Nello studio recente è emerso che assunzioni più elevate di yogurt erano associate a una riduzione del 30% del rischio di infarto del miocardio, tra le donne, e ad una riduzione del 19% negli uomini.

Un maggior apporto di yogurt nelle donne era associato a un rischio inferiore del 16% di rivascolarizzazione (bypass) .

In entrambi i gruppi, i partecipanti che avevano consumato più di due porzioni alla settimana di yogurt avevano avuto un rischio inferiore di circa il 20 percento di malattia coronarica maggiore o di ictus.

Inoltre, l’assunzione di yogurt, in combinazione con una dieta salutare per il cuore, nel nuovo studio è stata associata a una maggiore riduzione del rischio di malattie cardiovascolari tra uomini e donne ipertesi.

Dunque, uomini e donne ipertesi, seguiti fino a 30 anni, hanno fornito nuove importanti prove che lo yogurt può portare a dei benefici per il cuore da solo o come parte integrante di una dieta ricca di fibre, frutta, verdura e cereali integrali.

Potrebbe interessarti anche: