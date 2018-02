I Manetti Bros a Sottodiciotto Film Festival & Campus 2018

I Manetti Bros, che ieri hanno fatto incetta di candidature alla 62a edizione dei Premi David di Donatello per il loro ultimo lungometraggio Ammore e malavita, raggiungendo la cifra record di 15 nomination (tra cui miglior film, regia, sceneggiatura, musica), saranno ospiti della 19a edizione di Sottodiciotto Film Festival & Campus, in svolgimento a Torino dal 16 al 23 marzo 2018. , che ieri hanno fatto incetta di candidature alla 62edizione deiper il loro ultimo lungometraggio Ammore e malavita, raggiungendo la cifra record di(tra cui miglior film, regia, sceneggiatura, musica), sarannodella 19 edizione di, in svolgimento adal2018.

Ai due fratelli registi, presenti a Torino il 17 e 18 marzo, il Festival dedicherà uno specifico omaggio proiettando una selezione di cinque titoli, di produzione più e meno recente, in cui spicca con particolare evidenza il ruolo della musica, sempre fondamentale nel cinema dei Manetti e tema ricorrente nel cartellone di Sottodiciotto & Campus 2018. Accanto al pluricandidato musical in salsa partenopea-camorristica Ammore e malavita, verranno riproposti Zora la vampira, film del 2000 con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone e con l’allora poco più che esordiente Micaela Ramazzotti, ambientato nel microcosmo hip hop di un centro sociale romano, il noir Piano 17 (2005) e il fantascientifico L’arrivo di Wang (2011). Completa la selezione il lungometraggio d’esordio dei due registi, in parte ambientato sotto la Mole, Torino Boys (1997), la cui colonna sonora è oggi diventata un cult per gli amanti dell’hip hop.

In parallelo, il Festival proporrà una selezione di videoclip rap realizzati dai fratelli Marco e Antonio Manetti dagli anni Novanta a oggi per svariati gruppi e autori, dai Flaminio Maphia agli Assalti Frontali, da Joe Cassano a Piotta. Le proiezioni avverranno nel corso di una serata speciale (sabato 17 marzo), in cui i due fratelli saranno ospiti d’onore nella neonata sede torinese dell’Universal Hip Hop Museum, presso il centro associativo L’Arteficio.

INGRESSI ► Le proiezioni e gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito.

