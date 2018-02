Facebook perde gli utenti più giovani

Secondo le ultime previsioni di eMarketer sull’utilizzo dei social network, Facebook sta perdendo gli utenti più giovani ad un ritmo ancora più veloce di quanto previsto in precedenza.

E mentre la piattaforma di social media è stata in grado di contare su Instagram per mantenere quel pubblico più giovane, in passato, Snapchat potrebbe ora sottrarre al social più grande del mondo più utenti del previsto.

Quest’anno, per la prima volta, meno della metà degli utenti Internet statunitensi dai 12 ai 17 anni userà Facebook almeno una volta al mese.

La piattaforma continua ad aggiungere utenti mensili, in generale, ma grazie agli utenti di età più avanzata. .

L’anno scorso, eMarketer aveva predetto che Facebook avrebbe visto il declino tra alcuni giovani, per la prima volta nella sua storia.

Il mese scorso, Facebook ha annunciato un’importante revisione dell’algoritmo dei feed di notizie per dare priorità a ciò che amici e parenti condividono, riducendo al tempo stesso la quantità di contenuti non pubblicitari di editori e marchi.

Potrebbe interessarti anche: