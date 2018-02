Orologi: è nato Hoi Watch

E’ nato HOI WATCH l’orologio di design e unisex dalle lancette minimaliste, un quadrante intercambiabile dal concept innovativo, linee contemporanee e cinturino regolabile in morbida gomma, anallergica e riciclabile al 100%.

Il design di ispirazione pop è destinato ad un pubblico giovane a cui piace dare libero sfogo alla propria creatività, che ama giocare con la moda e creare il proprio look con accessori ricercati e di tendenza.

Tutti gli orologi sono inoltre waterproof, Made in Italy, ideali per il lavoro, le vacanze e per ogni momento della giornata.

Hoi Watch non è solo un orologio, è un nuovo modo di concepire lo scorrere del tempo e di esprimere ogni singola emozione tramite il colore e le forme.

L’orologio dalle linee sinuose è disponibile in tantissimi colori: dal rosso al blu, dal bianco al nero, dal beige al grigio… Hoi Watch è pronto a conquistare migliaia di polsi.

Prezzo: 59,00 €

