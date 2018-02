A Pasqua una inedita Laguna di Venezia

A Pasqua una inedita Laguna di Venezia: lenta, lontana dalle folle ed immersa nella natura.

Lungo i canali della Laguna più famosa del mondo a bordo di un Houseboat, per riscoprire natura, tipicità, luoghi misteriosi.

Venezia è di struggente bellezza ma anche un luogo di turismo di massa, a Pasqua peggio che mai. Ma c’è un modo per conoscere e vivere Venezia e la sua Laguna lontano dalle folle, riscoprendo lentezza, natura, contatto vero con luoghi e persone.

Un itinerario straordinario ed affascinante per conoscere davvero la Laguna lo propone houseboat.it, leader italiano per il noleggio di imbarcazioni fluviali. Un nuovo modo di fare turismo, nato in Francia e diffusosi in tutto il mondo: le imbarcazioni di Houseboat.it sono belle, eleganti, possono essere guidate senza alcuna patente o brevetto, si impara a pilotarle in un paio d’ore di formazione. Ma soprattutto ti permettono di vedere la Laguna di Venezia in modo del tutto nuovo.

Si parte da Casale sul Sile. In prossimità della base troverete la deliziosa piazzetta con campanile del paese di Casier, dove vi suggeriamo di sostare la prima o l’ultima notte di crociera. La vostra vacanza fluviale inizierà attraversando il Parco del Fiume Sile, immerso in una lussureggiante vegetazione ed impreziosito dalla presenza di sontuose ville con giardino. Lungo il tragitto ormeggiate la vostra barca agli ormeggi pubblici di Casale sul Sile e Quarto d’Altino e visitate le loro piacevoli piazze. Dopo circa tre ore di navigazione fluviale, arriverete al paesino di Portegrandi, e, superata la conca, abbandonerete il fiume Sile per entrare in Laguna di Venezia.

Navigando con la vostra houseboat tra i canneti (zona ideale per il birdwatching) e le meravigliose distese d’acqua lagunari, arriverete in circa un’ora all’isola di Burano. Sostate negli ormeggi Houseboat.it e andate alla scoperta delle calli tra le caratteristiche case coloratissime. Fermatevi al Museo del Merletto o, se preferite comprarne uno, tra i numerosi negozi sparsi nell’isola. Volendo potrete sedervi alla nota trattoria al Gatto Nero. In questa isola la compagnia offre ormeggio privato anche per la notte. Un vero must.

Attraversate il canale e visitate la meravigliosa cattedrale di Torcello e i suoi mosaici bizantini dorati della basilica di Santa Maria Assunta e la scalata della torre campanaria.

La navigazione verso Venezia dura all’incirca un’ora. Lungo il tragitto incontrerete isole di grande fascino come San Francesco del Deserto, che vi incanterà con il suo monastero francescano e il curatissimo giardino, tappa distante dal turismo di massa e veramente unica , e Sant’Erasmo, detta l’Orto di Venezia per la sua vocazione agricola e ideale per un pomeriggio in spiaggia o in bicicletta. Straordinario il tramonto lagunare che si ammira da quest’isola, una piccola oasi verde con una spiaggia isolata e un anello di itinerario ciclabile molto piacevole, tra canali, vigneti e monumenti storici. Se capitate in isola nel momento giusto non scordate di provare la tipica specialità isolana: il carciofo viola di Sant Erasmo.

Sostando negli ormeggi privati Houseboat.it di Vignole o nei porti vicini, finalmente farete il vostro grande arrivo a Venezia. Città ricca di storia, di arte, di romanticismo, da cui poter raggiungere anche Murano o il Lido di Venezia

Ripartendo da Venezia con il vostro battello senza patente e dirigendosi verso sud direzione Chioggia, attraverserete numerose piccole isole della laguna (San Servolo, Santa Maria delle Grazie, San Clemente, Santo Spirito) e potrete vedere meravigliosi paesaggi lagunari. Continuando la navigazione lungo la lingua di terra che divide la laguna dal mare incontrerete Malamocco e Pellestrina, da cui si possono percorrere itinerari ciclabili sul lungomare e in spiaggia. Per gli appassionati di golf, potrete giocare al circolo di golf di Venezia ad Alberoni.

In circa tre ore di crociera si arriva agli ormeggi Houseboat.it a Chioggia, proprio nel centro della città. Chiamata “la piccola Venezia” per le caratteristiche urbanistiche similari, offre un bellissimo centro storico adatto per passeggiate e biciclettate in famiglia. In un quarto d’ora in bici raggiungerete Sottomarina: località balneare molto frequentata in estate per spiagge, aperitivi e divertimenti. Voltando la prua verso nord e risalendo l’itinerario percorrete canali lagunari diversi da quelli dell’andata così potrete visitare tutte le località sopracitate.

I costi? Davvero contenuti e per Pasqua ci sono sconti del 20%, proprio per i weekend nella laguna di Venezia. A titolo di esempio: barca Minuetto 6+ = 6+2 posti letto, costo scontato del 20% per 850 euro per il weekend di Pasqua. Oppure la Magnifique, 8+2 posti letto, anche questa scontata del 20% per i 3 giorni da sabato a pasquetta ad euro 979,00

