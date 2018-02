Ermal Meta e Fabrizio Moro primi in radio

Il singolo di Ermal Meta e Fabrizio Moro si piazza al primo posto della speciale classifica airplay elaborata da Radiomonitor in collaborazione conRockol ed è attualmente il più ascoltato in radio (in onda su 163 emittenti).

Secondo posto per Lo Stato Sociale e terzo perAnnalisa. Seguono The Kolors e Nina Zilli.

Le classifiche elaborate dalla britannica Radiomonitor in tutto il mondo adottano lo stesso algoritmo approvato dall’industria musicale internazionale al fine di fornire un dato preciso e universalmente riconosciuto dagli operatori del settore.

