Lo yoga abbassa la pressione arteriosa

Lo yoga non è utile solo per la flessibilità e per avere un buon fisico, ma anche per la salute fisica e mentale.

Secondo un nuovo studio, pubblicato sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la disciplina è utile per contrastare ipertensione e diabete.

I ricercatori in questo loro nuovo studio sostengono che un anno di allenamento yoga può aiutare a controllare i problemi relativi al metabolismo.

Nella ricerca, i partecipanti in un anno di allenamento yoga hanno diminuito le adipochine proinfiammatorie, ​​rilasciate dal tessuto adiposo, e aumentato le adipochinea antinfiammatorie negli adulti con sindrome metabolica.

I risultati dello studio, guidato dal dottor Parco Siu, dell’Università di Hong Kong, supportano il ruolo benefico dello yoga nella gestione della sindrome metabolica modulando favorevolmente le adipochine.

La sindrome metabolica è un insieme di condizioni, caratterizzata da un aumento della pressione sanguigna, della glicemia, da un eccesso di grasso corporeo intorno alla vita e dai valori di colesterolo anormali, che si verificano insieme, aumentando ulteriormente il rischio di sviluppo delle malattie cardiache, dell’ictus e del diabete.

I partecipanti al gruppo di studio yoga hanno svolto un programma di allenamento con tre sessioni di yoga di un’ora ogni settimana per un anno.

