I poli magnetici della Terra si stanno invertendo

I poli magnetici della Terra si invertiranno. Milioni di anni fa, questi poli magnetici erano sui lati opposti del pianeta. Il nord era sud e il sud era nord.

Secondo gli esperti, i poli normalmente, si invertono, ogni 200.000 – 300.000 anni.

Negli ultimi due secoli, il campo magnetico generato dal nucleo fuso della Terra si è indebolito del 15%, fornendo ulteriori prove al fatto che i poli stiano diventando irrequieti.

I nuovi dati satellitari dell’Agenzia spaziale europea hanno rivelato inoltre che il campo magnetico terrestre sembra indebolirsi molto più rapidamente di quanto avevano suggerito le ricerche precedenti.

Il campo geomagnetico del pianeta si sta indebolendo circa dieci volte più velocemente del previsto, ad un tasso di circa il 5% ogni decennio, anche se è importante notare che in alcune regioni si è effettivamente rafforzato, in particolare in Asia.

La forza elettromagnetica che ha creato il mondo moderno potrebbe distruggerlo.

Quando i poli cambiano posto, le conseguenze per l’infrastruttura elettrica ed elettronica gestite dal cosiddetto mondo civile saranno disastrose.

I poli hanno cambiato posto centinaia di volte, più recentemente 780.000 anni fa.

Quando si invertiranno la prossima volta, le conseguenze per l’elettricità e l’elettronica saranno terribili.

Negli ultimi decenni, i geofisici hanno cercato di capire quando questi cambiamenti avverranno attraverso le immagini satellitari e la matematica.

Gli ultimi dati satellitari, dell”Agenzia spaziale europea , hanno mostrato che una battaglia sta imperversando ai margini del nucleo terrestre. Gli scienziati hanno scoperto che il polo magnetico nord è in fuga e l’emisfero australe ha già guadagnato il sopravvento su circa un quinto della superficie terrestre.

Il fenomeno si sta intensificando e non si può escludere la possibilità che un’inversione dei poli stia iniziando.

Il campo magnetico terrestre protegge il nostro pianeta dai pericolosi raggi solari e cosmici, come uno scudo gigante. Quando i poli cambiano posizione, quello scudo viene indebolito e compromesso per secoli, permettendo alle radiazioni malefiche di avvicinarsi alla superficie del pianeta per tutto quel tempo.

Parti del pianeta potrebbero diventare inabitabili durante un’inversione dei poli. Gli animali che si affidano ai campi magnetici per la migrazione, potrebbero perdere l’orientamento. E i pericoli non sono solo biologici. Il sistema centrale di elaborazione della civiltà moderna potrebbe essere in grave pericolo.

Utilizzare computer, un cellulare, o riempire il serbatoio del gas di una macchina potrebbe essere impossibile.

Abbiamo costruito alcune infrastrutture della nostra civiltà in un periodo in cui il campo magnetico del pianeta era relativamente forte, non tenendo conto della tendenza del campo, che è turbolenta, ingovernabile e imprevedibile. Secondo la NASA, siamo anche in ritardo per un cambiamento.

