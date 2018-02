Tokyo, al Pokémon Café siamo tutti bambini

C’è molta eccitazione nella capitale per l’apertura, il 14 marzo 2018, del nuovissimo Pokémon official shop, uno spazio contemporaneo rivolto ai bambini e ragazzi di ogni età, piccoli e “grandi”, e interamente dedicato ai Pokémon, l’anime giapponese famoso in tutto il mondo che imperversa ad ogni latitudine ormai da decenni. L’official shop, che si chiama Pokémon Center Tokyo DX & Pokémon Café, è posto al quinto piano del centro commerciale Nihombashi Takashimaya e ospita, inoltre, la prima caffetteria Pokémon a tempo pieno, dove gustare un menù rigorosamente in tema e, va da sé, coloratissimo e strabiliante. Nel primo periodo di apertura dello store verrà offerto un omaggio speciale a tutti i clienti!

