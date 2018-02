Un po’ di alcol aiuta a pulire il cervello

Scoperti altri benefici legati al bere moderato. Un po ‘di alcool potrebbe aiutare il cervello a pulirsi da solo, secondo una nuova ricerca pubblicata da Scientific Reports.

La ricerca è stata fatta su dei topi, ma il beneficio potrebbe essere lo stesso per gli esseri umani.

L’alcol ha alcuni vantaggi per la salute, ha detto il dott. Maiken Nedergaard dell’University of Rochester Medical Center, negli Usa, autore del nuovo lavoro.

Nedergaard sta studiando dal 2012 il sistema glicinfatico,recentemente scoperto, che aiuta a eliminare i rifiuti dal corpo.

Secondo questo ultimo lavoro, basse quantità di alcol potrebbero aiutare il sistema glicinfatico a funzionare meglio.

Nello studio, i topi che avevano ricevuto un “basso livello” di alcol mostravano sistemi glicinfatici con una migliore funzionalità degli altri.

Le cellule di supporto del cervello, conosciute come cellule gliali, apparivano in questi animali meno infiammate rispetto a quelle dei topi che non avevano ingerito dell’alcol.

Tuttavia, nei topi a cui venivano somministrati livelli più alti di alcolici, i sistemi glicinfatici funzionavano in modo più scadente.

Assunto in quantità moderate l’alcol fa bene, un solo drink per le donne e due per uomini sono la quantità ottimale da consumare, per le persone. Bere molto, invece, fa male alla salute.

