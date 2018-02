San Valentino porta con sé Diana il jeans push up Milena Andrade

San Valentino è alle porte e un tripudio di cuori, dichiarazioni d’amore e slogan romantici sta per invadere anche il nostro guardaroba.

Sì perchè, oltre a cioccolatini e gioielli, anche i fashion must della nuova stagione diventano il regalo perfetto da suggerire alle nostri “dolci metà”, di solito “spaesati” davanti alle tante proposte in circolazione. Oppure, perchè no, da regalarci noi stesse, approfittando dell’occasione!

Il brand di jeans MILENA ANDRADE ha realizzato una special edition proprio per tutte le wonder woman che vogliono sedurre e catturare l’attenzione del proprio partner. Il jeans rosso modello Diana saprà mettere in risalto i dettagli più armonici del corpo grazie all’esclusivo brevetto push up e alla speciale lavorazione laminata per un risultato shining assolutamente sorprendente.

Prezzo al pubblico euro 130

