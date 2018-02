Cuore: il latte intero fa meglio

Il latte intero è migliore per il cuore rispetto al latte scremato. Lo ha affermato un nuovo studio fatto nell’università di Copenhagen, in Danimarca, il quale ha rilevato che il latte intero può aumentare le concentrazioni di colesterolo HDL in modo significativo, rispetto al latte scremato.

Con la popolarità degli alimenti magri, molte persone optano per i prodotti a basso contenuto di grassi che promettono di prendersi cura dei problemi di peso e anche di controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Tuttavia, studi ripetuti hanno denunciato tali alimenti, dicendo che non producono nulla di buono.

Ora, un altro studio ha dimostrato che il latte intero è più benefico per il cuore rispetto al latte scremato o parzialmente scremato.

Lo studio è stato condotto dall’università di Copenhagen in Danimarca e pubblicato online sul sito web dell’European Journal of Clinical Nutrition.

I ricercatori hanno scoperto nel loro studio che il latte intero promuove la crescita delle lipoproteine ​​ad alta densità o HDL, comunemente note come colesterolo buono.

Lo studio è stato condotto per un periodo di due-tre settimane su 18 partecipanti. Ad alcune persone, casualmente, è stato dato del latte scremato, mentre ad altre del latte intero.

I risultati della ricerca hanno mostrato che il latte intero aveva aumentato le concentrazioni di colesterolo HDL in modo significativo rispetto al latte scremato.

Non c’erano state differenze significative tra latte intero e il latte scremato sul colesterolo totale e su quello LDL.

