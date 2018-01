Mauritius: la meta più romantica per San Valentino 2018

San Valentino è alla porte e non c’è modo migliore di trascorrere la festa più romantica dell’anno concedendosi una fuga d’amore a Mauritius con la propria dolce metà. Per conoscere davvero l’isola più magica dell’Oceano Indiano, si può partire da nord e attraversarla fino a sud, spaziando da est a ovest per scoprire scenari mozzafiato e paesaggi incantati in ogni angolo di questa perla terreste. Mauritius non smette mai di emozionare e grazie ad un’ampia proposta di divertenti e romantiche attività si rivela una cornice perfetta per una dolce e appassionante avventura in coppia.

Baci sotto il baniano al French Kiss Bar

Lungo la costa settentrionale, a soli 30 minuti di auto dalla capitale Port Louis, si trova lo splendido 5 stelle LUX* Grand Gaube, immerso in un’atmosfera tropicale tra giardini lussureggianti e calette con acque cristalline e palme da cocco.

Le romantiche junior suite offrono una spettacolare vista sull’Oceano Indiano e lo stileretro chic e gli arredamenti in legno naturale si fondono con i tocchi etnici e tropicali tipici dell’isola rendendo il resort una perfetta location per una fuga d’amore di San Valentino o per coronare il sogno di sposarsi in un’oasi di pace. Al French Kiss Bar, in un’area adult only, gli ospiti possono sorseggiare un fresco cocktail e rilassarsi insieme alla propria dolce metà sotto il romantico e antico baniano.

Relax per due al The Residence Mauritius

Sulle spiagge di sabbia bianca della costa orientale si scorge The Residence Mauritius, un gioiello di eleganza e raffinatezza perfetto per un San Valentino all’insegna del relax sotto il caldo sole dell’isola. Il resort, che coniuga l’eleganza moderna con lo stile classico coloniale, fin dal primo momento coccola gli ospiti con una bottiglia di spumante e canapè di benvenuto e riservando uno speciale pacchetto che, oltre al soggiorno, include trattamenti hammam di 30 minuti e massaggi di coppia all’Ylang-Ylang accompagnati da frutta fresca, ostriche e due calici di spumante. L’offerta prevede inoltre due dolcissime fette di torta al cioccolato e un bouquet di fiori esotici per arricchire la stanza.

All’interno dell’hotel è situato un vero e proprio tempio zen, The Sanctuary, in cui vengono proposti trattamenti terapeutici e massaggi personalizzati per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente, mentre al centro del giardino tropicale affacciato sulla laguna si trova il padiglione termale per un’esperienza di benessere unica avvolti dalla brezza marina.

Ilot Mangénie: due cuori e un’isola… deserta

Per una fuga romantica in piena regola bisogna spostarsi sulla costa orientale di Mauritius su Ilot Mangénie, un isolotto privato gestito da Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa e collegato da una sottile lingua di terra alla celebre Ile aux Cerfs. Con soli 10 minuti di barca dal resort si raggiungono le spiagge tranquille e incontaminate di questo paradiso terrestre dove, tra una passeggiata sulla sabbia e un po’ di riposo al sole, si possono gustare spuntini e pranzi leggeri a base di pesce fresco e sorseggiare un cocktail tropicale a base di rum presso ilCrusoe’s Restaurant e i bar dell’isola.

Cena romantica sulla spiaggia all’Hilton Mauritius

Per chi associa San Valentino ad una cena a lume di candela, non c’è niente di più romantico dell’atmosfera intima e rilassata dell’Hilton Mauritius Resort & Spa.

Questo resort 5 stelle si trova sulla celebre Flic en Flac, nel distretto di Rivière Noire, e gode di una posizione eccellente per raggiungere senza difficoltà le più importanti attrazioni di Mauritius.

Mettendo da parte l’idea di una classica serata al ristorante, qui è possibile gustare una cena sul molo o presso il chiosco termale direttamente sulla spiaggia, lasciandosi inebriare dalla brezza oceanica. Il menù è personalizzabile secondo i propri gusti culinari e, per gli amanti delle specialità di mare, ogni martedì e venerdì al ristorante Les Coquillages è servita una cena di 4 portate con deliziosi piatti a base di aragosta alla griglia, gamberetti fritti o marinati e il tipico marlin affumicato accompagnati da verdure locali e rugaillesecondo lo stile della cucina creola tradizionale. Per concludere la dolce serata un dessert tropicale di ananas e banana con gelato al cocco.

Bubble Lodge: una notte sotto le stelle

A chi sogna di dormire sotto le stelle, abbracciato alla persona amata, ma senza rinunciare ai comfort di una classica camera d’albergo, si consiglia di spostarsi verso sud, dove si trova ilBubble Lodge, la location perfetta per un San Valentino green. Qui, nel cuore del Domaine de Bois-Chéri, si trovano enormi bolle trasparenti in pvc che danno vita ad un eco-resort con vista sulle piantagioni da tè e la vegetazione lussureggiante circostante.

Le tre bolle sono dotate di zona notte e piccolo soggiorno, mentre il bagno esterno vi permetterà di godervi una doccia rilassante nella natura, offrendo ai propri ospiti un’esperienza unica di benessere. Bubble lodge rappresenta anche un punto di riferimento per chi vuole avventurarsi alla scoperta della Via del tè, un tour gastronomico e storico molto apprezzato dai turisti. Prima di rilassarsi sotto il cielo stellato, gli ospiti possono concedersi una cena gourmet presso ilRistorante Club House o assaggiare, presso il romantico giardino privato della struttura, le migliori specialità di carne e di pesce selezionate dallo chef, una bottiglia di champagne Roederer e un buonissimo dessert della casa.

Heritage Le Château: San Valentino tra passato e presente

Lungo la costa meridionale di Mauritius, presso il Domaine de Bel Ombre, si erge una suggestiva casa coloniale, Heritage Le Château, circondata da tipici giardini francesi. L’edificio, risalente al 1765, rappresenta un esempio del ricco patrimonio culturale e storico dell’isola e, dopo la restaurazione, è stato trasformato in un resort ricercato ed elegante che accompagna gli ospiti in un viaggio nel passato. Per sentirsi speciale e regalarsi un San Valentino davvero raffinato è possibile soggiornare presso la Suite Presidenziale, arredata con lussuosi lampadari veneziani, antichi specchi, oggetti di argenteria e vasi di porcellana. Gli interni della stanza riescono a coniugare il tema dell’epoca coloniale, rievocato dalla presenza di un letto a baldacchino e sfarzosi dipinti, con l’atmosfera tropicale creata dai toni bianchi delle tende e dalla poltrona lounge. Presso questa affascinante proprietà ottocentesca gli ospiti possono immergersi tra i sapori genuini e tradizionali di una cucina curata, accompagnati da una selezione di vini esclusivi provenienti dai migliori vigneti del mondo.

