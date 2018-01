Capodanno cinese: danze, musiche e arti marziali con l’Istituto Confucio dell’Università Cattolica

Il Capodanno Cinese, che quest’anno cade il 16 febbraio, è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per persone di ogni età e nazionalità anche nel capoluogo lombardo, rappresentando un momento di incontro e di festa per tutti.

Nell’ambito dei festeggiamenti, l’Istituto Confucio dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con il Centro Culturale Cinese e l’Associazione diamoci la mano, ha organizzato uno spettacolo di canti e danze tradizionali cinesi che si svolgerà il 30 gennaio alle 20.30 presso il Teatro di Milano, in via Fezzan 11.

Nel corso dell’evento, la “Troupe di cultura e arte dello Henan” saluterà l’anno del Gallo e a darà il benvenuto all’anno del Cane, animale che simboleggia la gentilezza, la lealtà e a buona salute, attraverso arti marziali, musiche e danze tradizionali del Paese del Dragone.

Inoltre, il 2 febbraio alle 18.00, presso la sede dell’Istituto Confucio in via Carducci 28/30 verrà presentato il libro “Lanterne in volo” di Alec Ash, si tratta di un romanzo che racconta la cultura cinese attraverso la generazione dei giovani nati tra il 1985 e il 1990. Un’ulteriore occasione per conoscere la cultura cinese attraverso gli occhi di un testimone diretto.

