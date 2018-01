Gli acidi grassi omega-3 aiutano a perdere peso

Le diete ricche di acidi grassi omega-3 possono anche migliorare la sensibilità all’insulina nelle persone con diabete e aiutare a bruciare i grassi immagazzinati, favorendo la perdita dei chili in più.

Il corpo si abitua a un livello di energia attraverso il nutrimento e le fitte della fame cercano di forzare l’assunzione di cibo al suo livello originale. Tuttavia, l’acido grasso omega-3 contenuto in alimenti come pesce, semi di lino, noci e semi di chia ha la capacità di aiutare a controllare i morsi della fame.

Gli acidi grassi polinsaturi o PUFA sono importanti per la salute delle membrane cellulari di tutto l’organismo, le quali permettono la comunicazione con l’esterno e lo scambio di sostanze ai fini metabolici.

i PUFA possono essere una buona risposta ai problemi di circolazione linfatica, microcircolazione, modulazione insulinica nei diabetici di tipo II e ai disturbi associati a malattie infiammatorie (Crohn, psoriasi, artrite reumatoide, dermatite atopica) e nelle condizioni di edema leggero.

Il PUFA chimico soppressore dell’appetito trovato negli acidi grassi Omega-3 ha la capacità di frenare la la fame. Aiuta anche ad aumentare i livelli di leptina, che è rilevante per il mantenimento del peso.

Questi acidi grassi aiuano a diminuire l’assunzione di cibo, provocando così la perdita di peso.

Gli alimenti grassi Omega-3 nella dieta quotidiana aumentano anche i livelli di serotonina, potente sostanza chimica del cervello, che riduce il desiderio di cibo e fa sentire lo stomaco pieno, senza che si mangi troppo. Pertanto, consumare una manciata di noci potrebbe essere la chiave per perdere peso, in quanto queste possono far sentire pieni, più a lungo.

