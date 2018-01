Al via i Giochi Invernali Trapiantati e Dializzati 2018 in Valtellina

Si rinnova anche per il 2018 l’appuntamento a Chiesa Valmalenco (SO) con i Giochi Invernali Trapiantati e Dializzati, che si terranno nella settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio.

Il comitato Aned Sport, organizzatore della manifestazione, ha preparato un programma denso di attività sportive e di comunicazione e formazione, in particolare per sottolineare che trapiantati e dializzati possono avvicinarsi all’attività sportiva come opportunità di socializzazione e benessere fisico e psicologico.

Infatti, sarà anche questo il contesto per lanciare un deciso messaggio di sensibilizzazione alla donazione degli organi e di discussione sulle tematiche inerenti al trapianto ed allo sport, grazie a due importanti iniziative che si terranno nella giornata del primo febbraio 2018, entrambe organizzate in collaborazione tra ANED, AIDO, ADMO e AVIS.

Le attività di prevenzione e di formazione sono da sempre al centro dell’attenzione dell’ANED. Anche in occasione dell’apertura dei Giochi Invernali Trapiantati e Dializzati ANED organizza un incontro con le ragazze e i ragazzi che frequentano le V classi del Liceo Scientifico e dell’ITIS di Sondrio, un’iniziativa resa possibile grazie all’immediato interesse dei professori e dei dirigenti scolastici del Liceo Scientifico Donegani – Prof.ssa Giovanna Bruno e dell’ITIS Mattei – Prof. Massimo Celesti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà un convegno aperto al pubblico presso la Sala Consiliare della Provincia di Sondrio, dedicato al tema del ruolo delle istituzioni locali a sostegno della campagna a favore della donazione “Una scelta in Comune” e all’importanza dello Sport come vero e proprio “farmaco” per dializzati e trapiantati di tutti gli organi e tessuti. Si aspetta la partecipazione del Prefetto di Sondrio, il Presidente della Provincia e il Sindaco della città. Tra i relatori il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, Dott. Alessandro Nanni Costa, insieme ad importanti medici nefrologi italiani e noti studiosi della materia.

Le giornate all’ombra del Pizzo Bernina troveranno il loro momento clou sabato 3 febbraio, in cui si terrà lo Slalom Gigante valevole per il IX Trofeo Franca Pellini e V Trofeo Elio Ceccon, in cui trapiantati e dializzati sfideranno medici e infermieri di nefrologia e trapianto.

“Voglio pensare a questi Giochi come l’occasione di poter dare ai pazienti trapiantati, e soprattutto ai pazienti dializzati, la possibilità di trascorrere dei momenti di svago oltre la malattia” afferma il Presidente di ANED Dott. Giuseppe Vanacore “lo sport in questo ha sicuramente un forte potere, che va dall’aggregazione al superamento delle problematiche quotidiane che in particolare i pazienti dializzati devono affrontare”.

I Giochi hanno ricevuto il patrocinio del Centro Nazionale Trapiantati, della Società Italiana di Nefrologia, della Società Italiana Trapianti di Organo, del CONI, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Comune di Chiesa Valmalenco.

Per la partecipazione (le iscrizioni si chiuderanno il 27 gennaio) e ogni altra informazione è possibile contattare ANED onlus alla email info@aned-onlus.it o telefonando al n. 02.8057927, fax 02.864439.

