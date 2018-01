Concorso BLOGS&CRAFTS: iscrizioni entro il 9 marzo

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL CONTEST

“BLOGS & CRAFTS”

IN PALIO L’OSPITALITA’ E LA PARTECIPAZIONE GRATUITA

AD ARTIGIANATO E PALAZZO PER GIOVANI ARTIGIANI E BLOGGER

Consapevoli che sempre più il miglior strumento per salvaguardare la qualità del fatto a mano è la valorizzazione delle giovani generazioni di artigiani, che con il loro approccio curioso e innovativo riescono a dare nuova vita alle lavorazioni tradizionali, gli organizzatori di ARTIGIANATO E PALAZZO Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani lanciano con rinnovato entusiasmo la V edizione diBLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web, concorso dedicato ad artigiani under 35 e blogger.Ilcontest, che nei primi quattro anni ha ricevuto centinaia di richieste di partecipazione da tutta Italia e si avvale della preziosa collaborazione di Fondazione Ferragamo e The Student Hotel, ha tra i suoi intenti mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione nella promozione dell’artigianato in Italia e all’estero.

Tra le domande di partecipazione inviate a blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it entro il 9 marzo 2018, un’apposita Giuria selezionerà 10 giovani artigiani, considerati la migliore espressione delle nuove frontiere del lavoro manuale Made in Italy, che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla XXIV edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO dal 17 al 20 maggio 2018, in un’apposita area a loro dedicata al Giardino Corsini di Firenze.



2017 Artigianato e Palazzo Blogs&Crafts Ph Eugenia Rinaldi

Ad affiancarli alcuni fra i migliori blogger, esperti di artigianato, lifestyle, moda, turismo e cultura, che racconteranno live blogging la loro esperienza, svelando i segreti degli abilissimi maestri artigiani riuniti al Giardino Corsini e documentando tutti gli eventi della prossima edizione diARTIGIANATO E PALAZZO.

Per i blogger, che saranno ospitati a Firenze per due notti nella nuovissima struttura di The Student Hotel, il termine per l’invio delle domande di iscrizione è il 23 marzo 2018.

Inoltre, i 10 artigiani partecipanti potranno visitare l’Archivio della maison Salvatore Ferragamo,custode della tradizione dell’azienda e del sapere artigianale tanto caro al suo fondatore. Tra loro sarà selezionato anche il vincitore del “Premio SOURCE”: l’artigiano che si esprime al meglio attraverso tecnologie sostenibili sarà scelto per esporre i suoi lavori durante l’evento organizzato da SOURCE – Design & Networking Agency che mette in connessione giovani talenti con il mondo della produzione e delle imprese – per l’edizione 2019 del Fuorisalone di Milano.

I moduli di partecipazione sono scaricabili al link artigianatoepalazzo.it

Potrebbe interessarti anche: