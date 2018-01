Love watch, gioielli e profumi, nelle gift box di San Valentino

Essenze inebrianti, raffinatezza, precisione, vivacità e tanto glamour. Questi gli “ingredienti” del San Valentino firmato Didofà. Un mix unico racchiuso in esclusive gift box pensate appositamente per l’occasione. Quattro preziosi scrigni contenenti una selezione di must have del brand affiancati a sorprendenti novità.

Nei cofanetti dedicati alla Festa più romantica dell’anno sarà così possibile trovare il beneaugurante love watch, dal cinturino pink o white e lunetta tempestata di cristalli, con protagonista nel quadrante in 3d un Cupido paffutello con l’arco teso pronto a scoccare le sue magiche frecce abbinato, in ben due box, a bracciali della Jewellery Collection Didofà e ai nuovissimi profumi realizzati dall’azienda. Due, in particolare: Violet Rose, dolce e speziato, a base di incenso, the bianco, bergamotto, muschio, legno di cedro e sandalo, ispirato alla romantic-chic Parigi; e Pink Rose, grintoso, floreale e fresco, dedicato alla cosmopolita Londra, all’insegna di magnolia, rosa turca, mora, geranio e muschio bianco.

Le altre due coloratissime gift box contengono, invece, l’orologio Je t’aime, dal cinturino in pelle rosa o rossa e lunetta “infiocchettata”, che ospita nel quadrante un’adorabile coniglietta in rilievo sommersa da cuoricini e rose. Un segnatempo, delicato ed elegante, abbinato al bracciale multi charm “Cats” e agli anelli “Bear” e “Butterfly” della Lovely Garden Edition, in versione dorata o argentata.

