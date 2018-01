NYC Must-See Week: al via la promozione

NYC & Company, ente del turismo di New York City, presenta la nuova edizione dellaNYC Must-See Week. Il programma (conosciuto nel 2017 come NYC Attractions WeekSM) consente di acquistare 2 biglietti al prezzo di 1 per accedere a 62 attrazioni, musei, tour e spettacoli nei cinque i distretti dal 29 gennaio all’11 febbraio 2018. Per visualizzare l’elenco completo dei partecipanti e per acquistare i biglietti, visitarenycgo.com/mustseeweek.

“La NYC Must-See Week offre ai turisti e ai newyorkesi un’opportunità unica per visitare la città e provare le tantissime esperienze che offre a prezzi vantaggiosi”,afferma Fred Dixon, presidente e CEO di NYC & Company.“Dalle attrazioni iconiche alle gemme meno conosciute, questa promozione è un’ottima occasione per scoprire molto di più dei cinque distretti”.

La NYC Must-See Week include attrazioni ed esperienze varie, che possono rispondere ai diversi interessi dei visitatori di New York City.

Attrazioni recentemente aperte a Times Square, come Gulliver’s Gate , National Geographic Encounter: Ocean Odyssey o NFL Experience Times Square ;

, o ; Vedute panoramiche dalla città, come quelle offerte dalla Empire State Building Experience o dal One World Observatory ;

o dal ; Tour sull’acqua, come Bateaux New York , Circle Line Sightseeing Cruises o Hornblower Cruises & Events ;

, o ; Enti culturali lungo la Museum Mile, come il Museum of the City of New York , il Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum o il Solomon R. Guggenheim Museum ;

, il o il ; Musei di fama mondiale non presenti nella Fifth Avenue, come il Brooklyn Museum , Museum of Modern Art (MoMA) e il Whitney Museum of American Art ;

, e il ; Musei del patrimonio culturale, come il Museum of Chinese in America , Museum at Eldridge Street o il Museum of Jewish Heritage .

, o il . Attività per le famiglie, come il Bronx Zoo , The Ride o il Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling ;

, o il ; Siti storici, come il Fraunces Tavern Museum , il Morris Jumel Mansion , il Mount Vernon Hotel Museum & Garden o il tour guidato di Lower Manhattan Tours ;

, il , il o il tour guidato di ; Esperienze culinarie, come quelle offerte dai tour in diversi locali con Like a Local Tours o Urban Oyster Tours ;

o ; Tour dietro le quinte, come Carnegie Hall Tours , Madison Square Garden All Access Tour o Yankee Stadium Tours ;

, o ; Tour alla scoperta della cultura pop e delle location cinematografiche, come On Location Tours , The Tour at NBC Studios o Madame Tussauds New York ;

, o ; Musica e arti dello spettacolo, come Baruch Performing Arts Center , Chamber Music Society of Lincoln Center , Harlem School of the Arts e World Music Institute .

, , e . E molto altro…

La NYC Must-See Week sarà promossa attraverso contenuti esclusivi su NYCgo.com, post su Instagram con @nycgo e su Facebook e Twitter con l’hashtag #NYCMustSeeWeek, attraverso media outdoor, nelle pensiline degli autobus, sugli schermi del sistema wifi LinkNYC, nei chioschi aeroportuali di Parabit, sui treni e stazioni PATH e attraverso varie partnership con i media.

Quest’inverno, la settimana più vantaggiosa per visitare NYC è quella che va dal 29 gennaio al 4 febbraio,quando saranno attive tre grandi promozioni in contemporanea: oltre alla NYC Must-See Week, anche la NYC Broadway Week (16 gennaio-4 febbraio; nycgo.com/broadwayweek) e la NYC Restaurant Week (22 gennaio – 9 febbraio 2018; nycgo.com/restaurantweek). Inoltre, le tariffe alberghiere in inverno solo le più basse di tutto l’anno, in particolare durante la serata Super Bowl Sunday (4 febbraio). Per altre idee su cosa fare a NYC questo inverno, visitare nycgo.com/winter.

