A MARCA 2018 premiata l’innovazione e l’eccellenza

Cinque i prodotti premiati alla terza edizione di ADI Packaging Design Award, due per la categoria food, due non-food ed una Menzione d’Onore

17-18 gennaio 2018, BolognaFiere



Creatività, innovazione e attenzione ai dettagli. Queste gli aspetti che da sempre caratterizzano il design italiano e che lo hanno reso famoso ed apprezzato in tutto il mondo, riconoscibile come fosse un vero e proprio marchio di fabbrica. L’amore per il particolare e la ricercatezza si può riscontrare anche nel comparto del packaging italiano, che è stato premiatoieri, nel giorno di apertura di MARCAbyBolognaFiere, il Salone Internazionale dedicato ai prodotti a Marca del Distributore organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con ADM (Associazione Distribuzione Moderna).

Nell’ambito della manifestazione si è tenuta la terza edizione del premio ADI Packaging Design Award, nato da un progetto di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e fortemente condiviso da MARCA, e che mira a valorizzare i prodotti più innovativi del comparto del packaging italiano. Una commissione di esperti composta da Anna Tortoroglio (Art Director e docente incaricata packaging presso Accademia di Belle Arti di Bologna), Fabio Bignardi (Direttore creativo e fondatore DOC Design) e Valentina Downey (Presidente ADI Delegazione Emilia-Romagna), ha valutato nel corso della mattinata tutte le proposte presenti in Fiera, selezionando i cinque maggiormente in grado di coniugare il packaging con l’innovazione e l’eccellenza progettuale: due nel settore food, due nel settore non-food, e una Menzione d’Onore a discrezione della giuria.

I premiati della terza edizione di ADI Packaging Award:



Premi food

Azienda: Pedon

Prodotto: Happy Veggie

Motivazione: Un riconoscimento per la soluzione innovativa “a velcro” che permette una apertura e chiusura facilitata nonostante che il prodotto sia in grani facilitandone il suo uso.

Azienda: Buona Compagnia Gourmet

Prodotto: Patamore

Motivazione: Un progetto di comunicazione completo, che riassume i plus del prodotto: la semplicità degli ingredienti e appetising dell’immagine. Posizionato in verticale ricorda la costa di un libro evocando il suo valore.

Premi non food

Azienda: Kastania

Prodotto: Kastania

Motivazione: Prodotto innovativo per il lavoro di ricerca sviluppato in collaborazione con l’Università e per l’attenzione che viene data allo sviluppo e alla ricerca di nuovi contenuti.

Azienda: Clendy

Prodotto: Igiene Casa

Motivazione: Un’attenzione per la comunicazione chiara ed immediata del valore del prodotto espresso attraverso un lavoro esemplare di cartotecnica.

Menzione d’onore

Azienda: Italia Zuccheri

Prodotto: una scelta di valore

Motivazione: Racconto del valore in assoluto. Dividendolo per segmenti: valore della novità autentica NOSTRANO, valore del territorio 100% ITALIANO, valore dell’esperienza ZUCCHERISSIMO, valore del cultura del gusto ZUCCHERO DI CANNA. Il racconto del valore viene riassunto in codici visivi, testuali ed iconografici in maniera egregia.



Potrebbe interessarti anche: