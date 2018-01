Un asteroide “potenzialmente pericoloso” sfiorerà la Terra

Un asteroide “potenzialmente pericoloso” si avvicinerà alla Terra fra pochi giorni. Esso arriverà a 4,2 milioni di chilometri dalla Terra (undici volte la distanza Terra-Luna) il 4 febbraio prossimo, viaggiando ad una velocità di 108.000 km / h.

L’asteroide che è stato chiamato 2002 AJ129 è lungo circa 1,1 km ed è stato classificato dalla NASA come “potenzialmente pericoloso”.

Tuttavia i rischi che abbia un impatto sulla terra sono praticamente inesistenti.

Tuttavia, se dovesse verificarsi, lo shock potrebbe immergerci in un mini periodo glaciale, con le temperature che si abbasserebbero di circa 8 ° C per quasi un decennio.

Secondo la NASA e il suo ufficio di coordinamento della difesa planetaria, c’è un altro asteroide che passerà ancora più vicino alla Terra il 24 febbraio prossimo e arriverà a una distanza da noi che è quattro volte la distanza Terra-Luna.

In ottobre, un piccolo asteroide brillante (2012 TC4) era passato vicino alla Terra, offrendo agli astronomi l’opportunità di tracciare con precisione questo corpo celeste, sempre “potenzialmente pericoloso” per il nostro pianeta.

