Veronica Pivetti veste Midali

Veronica Pivetti nuova testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne, conduce la trasmissione Amore Criminale su Rai3, 8 nuove puntate in prima serata per questo undicesimo anno di messa in onda, racconti di grandi battaglie di denuncia sociale e una grande campagna di sensibilizzazione a favore delle donne.

Volto popolare di tante fiction e film, nella prossima stagione, condurrà le storie di femminicidio ricostruite con la docufiction, linguaggio che sin dalla prima edizione è il marchio di fabbrica della narrazione di “Amore Criminale”; le sarà affidato il compito di raccontare – sia in video che in voce fuori campo – la vita di queste donne vittime di femminicidio.

Sono gli outfit in chiffon nei colori nero e rosso porpora, della collezione MARTINO MIDALI FW 2017/18 i protagonisti scelti dallo stilista coerentemente con il ruolo di Veronica e per il contesto della trasmissione.

A Veronica sarà affidato il delicato compito di raccontare – sia in video che in voce fuori campo – la vita di queste donne vittime di femminicidio. Molte di loro, dopo la messa in onda delle puntate, scrivono alla redazione della trasmissione e richiedono sostegno e aiuto.

“Amore Criminale” sarà in onda ogni domenica sera su Rai 3 a partire dal 14 gennaio.

