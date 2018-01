All’asta abiti e smoking neri indossati ai Golden Globe 2018

Il sito eBay, in collaborazione con Condé Nast ha annunciato un’iniziativa per raccogliere donazioni a beneficio di TIME’S UP, mettendo all’asta i vestiti e gli smoking neri indossati da vari candidati, presentatori e partecipanti del 75° Annual Golden Globe Award. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Fondo di Difesa Legale TIME’S UP, volto ad aiutare le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro ad ottenere adeguata rappresentanza legale e assistenza nelle pubbliche relazioni.

Donati dai fashion designer, gli abiti e gli smoking neri rappresentano solidarietà e supporto alle vittime di molestie sessuali e aggressioni e sono stati indossati per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza e dell’equità sul posto di lavoro proprio durante il Golden Globe del 2018.

A partire da venerdì 19 gennaio e fino al 26 gennaio, l’asta di beneficienza sarà aperta a tutti sul sito eBay for Charity e i potenziali acquirenti potranno fare offerte per i capi d’abbigliamento indossati da celebrità come Reese Witherspoon, Meryl Streep, Elisabeth Moss, Tracee Ellis Ross, Emma Watson e Jude Law per percorrere il red carpet dei Golden Globe di quest’anno. Tutti pezzi esclusivi resi disponibili dalle generose donazioni di stilisti del calibro di Armani, Chanel, Dior, Gucci, Marc Jacobs, Versace e altri. Tutti gli abiti messi all’asta beneficeranno della spedizione internazionale, per permettere ad acquirenti di tutto il mondo di partecipare all’iniziativa, Italia inclusa.

“Siamo entusiasti che attori e altri esponenti dell’industria dell’intrattenimento si stiano mobilitando per porre fine alla piaga delle molestie sessuali sul luogo di lavoro“, ha dichiarato Fatima Goss Graves, Presidente e CEO del National Women’s Law Center, che sta amministrando il Fondo di Difesa Legale TIME’S UP. “Grazie alla loro presa di posizione hanno ispirato sempre più avvocati ad entrare a far parte del Fondo e sempre più persone a contribuirvi”.

“Celebrare, salvaguardare e aumentare la diversità e l’inclusione è un valore fondamentale nella cultura di eBay – sia come datore di lavoro che come piattaforma leader nell’e-commerce a livello mondiale“, ha affermato Devin Wenig, Presidente e CEO di eBay. “La nostra azienda sostiene la parità retributiva di genere e crede fermamente che gli ambienti di lavoro debbano essere liberi da comportamenti offensivi e lesivi. Siamo quindi orgogliosi di collaborare con il Fondo di Difesa Legale TIME’S UP e Condé Nast nel raccogliere fondi per questa importante causa.”

Tre degli abiti firmati saranno disponibili tramite la modalità a lotteria grazie alla quale gli utenti di eBay potranno fare donazioni a partire da $ 25,00 al Fondo di Difesa Legale TIME’S UP per avere la possibilità di vincere il vestito che preferiscono. I tre capi sono stati disegnati da Stella McCartney, Diane von Furstenberg e Rosie Assoulin e rispettivamente indossati da Claire Foy, Madeline Brewer e Mandy Moore ai Golden Globe.

STILISTI E CELEBRITY CHE DONANO I PROPRI ABITI

Armani – Laura Dern

Balenciaga – Salma Hayek Pinault

Brandon Maxwell – Viola Davis

Brioni – Hugh Jackman

Calvin Klein – Sarah Paulson

Chanel Haute Couture – Caitriona Balfe

Chloe – Isabelle Huppert

Diane von Furstenberg – Madeline Brewer

Dior – Michelle Pfeiffer ed Elisabeth Moss

Dolce & Gabbana – Sarah Jessica Parker

Givenchy – Nicole Kidman

Gucci – Dakota Johnson, Margot Robbie, Daniel Kaluuya

Louis Vuitton – Alicia Vikander, Michelle Williams, Emma Stone

Marc Jacobs – Tracee Ellis Ross

Monse – Maggie Gyllenhaal

Prabal Gurung – Issa Rae, Kerry Washington

Prada – Diane Kruger

Oscar de la Renta – Greta Gerwig

Ralph Lauren – Shailene Woodley

Ralph & Russo – Penelope Cruz

Ronald Van Den Kemp – Emma Watson

Rosie Assoulin – Mandy Moore

Saint Laurent – Jude Law, Zoe Kravitz

Stella McCartney – Claire Foy

Tom Ford – Gal Gadot and Neil Patrick Harris

Valentino – Seth Meyers, Kate Hudson, Lily James

Vera Wang – Meryl Streep

Versace – Saorise Ronan

Zac Posen – Reese Witherspoon

