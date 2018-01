Albrecht Durer e il Rinascimento, in mostra a Milano

Sarà aperta al pubblico a Palazzo Reale di Milano il 21 febbraio 2018 Durer e il Rinascimento tra Germania e Italia”.

La mostra – curata da Bernard Aikema con la collaborazione di Andrew John Martin – intende proporre per la prima volta al pubblico la figura di Albrecht Durer, considerato protagonista del Rinascimento tedesco ed europeo, all’epoca della sua più alta espressione. La sua carriera segna un momento di grande effervescenza in termini socio-economici, artistici, culturali e intellettuali nel Rinascimento tedesco, ma anche un momento di massima apertura verso l’Europa sia al Sud (Italia settentrionale), sia al Nord (Paesi Bassi). L’esposizione mette in evidenza i rapporti reciproci tra la sua opera e quella di grandi maestri suoi contemporanei, attraverso disegni, incisioni, dipinti e grafica. In mostra infatti la produzione di Durer sarà affiancata da alcune opere di Lucas Cranach, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien da un lato, e dall’altro di grandi pittori, disegnatori e artisti grafici italiani della Val Padana fra Milano e Venezia, come Giorgione, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, Andrea Solario, Jacopo de’Barbari, Lorenzo Lotto.

La mostra durerà fino al 24 giugno 2018

