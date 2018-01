Marmellata di pomodori verdi

Ingredienti:

un chilo di pomodori

mezzo chilo di zucchero

1 limone

Preparazione:

Tagliare a quadretti i pomodori, grattugiare la scorza di limone, spremere il succo, aggiungere lo zucchero e mescolare. Lasciare in infusione dalla sera alla mattina. Poi, far bollire lentamente, mescolando con un cucchiaio dui legno. Quando la marmellata ha raggiunto la giusta consistenza, mettere una bustina di vaniglia, far bollire ancora un po’, poi sistemare la marmellata nei barattoli sterilizzati. Chiudere ermeticamente i barattoli, capovolgerli, poi, dopo circa 10 minuti, sterilizzarli in una pentola capiente per circa 35 minuti.

