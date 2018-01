Festeggia San Valentino in Sudafrica

Posted by IN DIES

Il Sudafrica , con i suoi paesaggi mozzafiato, colori indimenticabili, tramonti infuocati immersi nella savana e profumi esotici è il luogo ideale dove poter trascorrere una fuga d’amore. Per coloro che desiderano aprire il proprio cuore, festeggiare il giorno di San Valentino, un anniversario speciale o la luna di miele vivendo un’avventura unica il Sudafrica è ciò che stanno cercando.

Un’incredibile gemma nelle montagne del Cederberg: il Kagga Gamma, è un romantico resort dove gli ospiti possono trascorrere la notte sotto le stelle e ammirare un cielo che apparirà più vicino e luminoso che mai grazie all’aria fresca e pura del luogo. Le stanze all’aperto ricavate nelle montagne sono un vero e proprio paradiso nel quale regnano pace, tranquillità con tutte le comodità. Un luogo unico e perfetto per tutti quelli che possiedono una vena romantica. Nella provincia del KwaZulu-Natal, l’Hartford House è un magnifico boutique hotel che dispone di uno dei 10 migliori ristoranti del Sudafrica: un’occasione perfetta per organizzare una romantica cena a lume di candela. E per gli amanti della natura le opzioni non finiscono qui: sarà impossibile dimenticarsi tanto facilmente di una cena gustata davanti ad un fuoco sotto una coperta con la persona amata guardando le stelle in una delle numerose riserve del Kruger.

Non esiste modo migliore di festeggiare un’occasione importante che con un brindisi e le coppie potranno scegliere di fermarsi sotto una delle maestose querce delle Winelands sorseggiando uno dei vini locali conosciuti in tutto il mondo o provare le ostriche afrodisiache di Mossle Bay.

Chi è alla ricerca di relax potrà trascorrere una giornata nell’esclusiva e pluripremiata spa del Karkloof Safari & Spa Resort, un resort unico a due ore e mezza di distanza da Durbana nascosto in un paradiso mozzafiato. Qui, lontano dal caos della città, una guida esperta condurrà gli ospiti alla spa, facendo un vero e poprio safari nella vasta riserva del resort.