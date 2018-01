E’ il Blue Monday, ma non c’è tempo per deprimersi

Il 15 gennaio è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno. Ma per i viaggiatori non c’è tempo per deprimersi.



Il freddo e la poca luce dell’inverno, il conto delle spese effettuate per le feste natalizie, la stanchezza del rientro al lavoro dopo le vacanze: se già solitamente il lunedì è una giornata faticosa, il Blue Monday – che nel 2018 cade il 15 gennaio – lo è ancora di più. Il terzo lunedì di gennaio è infatti ormai decretato a livello internazionale come il giorno più triste e deprimente dell’anno.

Il modo migliore per combattere la tristezza? Programmare la prossima partenza! A confermarlo sono i dati di Volagratis.com: chi prenota le proprie vacanze a gennaio risparmia quasi il 40% rispetto a chi lo fa ad agosto. In aggiunta il lunedì – insieme al mercoledì – è il giorno della settimana preferito dagli italiani per prenotare i propri viaggi (16%), magari proprio per superare il blue di ogni maledetto inizio settimana! Le ore in cui generalmente prenotiamo le vacanze o un city break sono quelle lavorative (dalle 10 alle 19), segno che organizzare un viaggio funziona come un vero e proprio anti-stress per superare le giornate con maggiore positività.

Come viaggiare low cost: prenotare a gennaio e viaggiare “contro corrente”

Gennaio è il mese perfetto per cominciare a organizzare il prossimo viaggio: per sopraffare la tristezza in occasione del Blue Monday, ecco i suggerimenti di Volagratis.com per viaggiare con un occhio al portafoglio!

1. Anche se può essere difficile riuscire a programmare con largo anticipo, senza dubbio è questo il modo più sicuro per ottenere le tariffe migliori, soprattutto per i periodi di punta! Chi acquista il volo a gennaio può risparmiare fino al 40% rispetto a chi invece temporeggia o aspetta agosto per prenotare le proprie vacanze.

2. Scegliete con furbizia i giorni della settimana per volare: meglio evitare il fine settimana! Martedì, mercoledì e giovedì sono i giorni meno trafficati sugli aerei, il che si traduce nella possibilità di trovare tariffe più convenienti.

3. Ricordate poi di puntare la sveglia la mattina presto per assicurarvi le offerte “night-locked”. Si tratta di prenotazioni precedentemente messe in attesa che tornano ad essere disponibili, per di più ad un buon prezzo, che vengono rilasciate intorno all’una di notte!

4. Viaggiate… contro corrente! Le rotte verso destinazioni di piacere (come Corfu, Dubrovnik, Santorini) possono essere più economiche durante la settimana, mentre le rotte commerciali (Londra, Parigi, Madrid) più convenienti nei fine settimana. Inoltre, cercate di non partire negli orari di punta quando la richiesta aumenta inevitabilmente i prezzi. Inutile dire che nei periodi in cui tutti sono in viaggio – Pasqua oppure Natale – può essere più difficile trovare l’occasione! Provate a viaggiare nei mesi autunnali e usatelo come una “pausa” prima di un frenetico Natale di feste e di visite familiari, oppure afferrate i primi raggi di sole con un viaggio estivo anticipato a maggio.

5. Se volete godervi un hotel a 4* o 5*, ricordate che tramite Volagratis.com gli alberghi Top Secret® hanno la possibilità di riempire le loro stanze fino all’ultimo minuto, consentendovi di sperimentare stanze di lusso con un prezzo fino al 40% inferiore rispetto a quello che paghereste altrove!

Inutile quindi intristirsi, è tempo di saldi: anche se il freddo e il rientro al lavoro tendono ad abbassare il morale, il Blue Monday con Volagratis.com può diventare l’occasione per allontanare i pensieri negativi e dare spazio alla felicità di una nuova partenza e dell’attesa di una vacanza al caldo, magari scegliendo tra le offerte di gennaio proposte da Volagratis.com oppure tra le destinazioni di tendenza del 2018 come Albania, Uzbekistan, Namibia, Oman, Birmania e Tanzania.

Viaggiare a gennaio: gli italiani preferiscono i viaggi a lungo raggio

C’è anche chi per affrontare con energia il nuovo anno ha scelto proprio gennaio come mese ideale per viaggiare low cost! Rispetto al 2016 le prenotazioni a livello internazionale sono infatti aumentate del 10%: a non farsi sfuggire l’occasione sono stati in particolare britannici e tedeschi che hanno approfittato dei primi giorni del 2018 per regalarsi voli continentali (rispettivamente +24% e +23%) e interni (+24% e +43%). I francesi (+57%) e gli italiani (+14%) hanno invece optato per viaggi a lungo raggio. In particolare, i nostri connazionali hanno incrementato (+46,2%) le prenotazioni per i viaggi a lungo raggio e di lunga durata (11/14 giorni e 2-3 settimane). Tra le destinazioni più prenotate dagli europei per viaggiare a gennaio spiccano Amsterdam, Londra, Parigi e New York.

