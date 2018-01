Sicurezza e sostenibilità nell’economia circolare

Le tecnologie dell’Industria 4.0 e management dell’Open Innovation per il laboratorio d’eccellenza

15 febbraio 2018

ore 9,30 – 13,30

Università degli Studi di Roma di Tor Vergata

Aula Magna “P. Gismondi”

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Via della Ricerca Scientifica, 1, 00133 Roma RM

La società moderna esprime l’urgenza sempre più crescente di dare una priorità assoluta alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Questo avviene in tutti gli ambiti socio economici, in tutti i settori lavorativi del Paese, specie in quei processi industriali della generazione 4.0 che vedono nella cosiddetta Open Innovation, un’apertura verso l’esterno capace di produrre innovazione e opportunità per il futuro.

Il laboratorio scientifico assume in questo sfondo un’importanza vitale, specie nel contesto mondiale attuale, in cui i processi chimici sono diventati il motore della ricerca e dello sviluppo nella tecnologia e nell’innovazione.

Una realtà tangibile a cui non può venir meno un’attenzione focalizzata sul fronte della tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità. Non a caso, stando al rapporto Rapporto Responsibile Care, diffuso recentemente da Federchimica, il 2017 ha registrato una diminuzione sostanziale sugli infortuni e sulle malattie professionali e una riduzione delle emmissioni di gas serra. Un risultato importante a riprova che i comportamenti consapevoli, siano essi individuali o collettivi, diventano un percorso inevitabile per dare vita a un’economia circolare che punti ad esprimere eccellenza e innovazione.

PROGRAMMA*

ore 9,30 – Benvenuto Prof.ssa Silvia Licoccia direttore dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche Università Tor Vergata

Video Labozeta Spa

ore 9,40 – Saluto di Andrea Ambrosetti, Presidente L.U.A.M. Ordine dei Chimici

ore 9,50 – Introduzione al Convegno Dott. Giancarlo De Matthaeis, presidente Labozeta Spa

ore 10,10 – Prof. Luigi Campanella, La Scienza: da promotore a garante della società

ore 10,30 – Ing. Pietro Paris, regolamento REACH: riferimento mondiale per una chimica sostenibile

ore 10,50 – Dott. Marco Sciarra, RSPP Università Tor Vergata Norme giuridiche

ore 11,20 – Dott.ssa Fabiana Arduini, Università Tor Vergata – Sensori per una chimica analitica sostenibile.

ore 11,40 – Dott. Giancarlo De Matthaeis, Ecosistema normativo

ore 12,00 – Prof. Fabio Miraglia, Presidente Cluster C.H.I.CO.- Presentazione Cluster of Health Innovation and Community

VIDEO INDUSTRIA 4.0

ore 12,10 – Prof. Antonio Carcaterra Presidente Sapienza Innovazione, Prof. Dip. di Ing. Meccanica e Aerospaziale Università Sapienza – Safety e Industria 4.0

ore 12,30 – Dott. Ing. Francesco Salvatore, Ricerca e sperimentazione sulle energie rinnovabili dal mare CNR Insean

ore 12,50 – Dott. Pierluca Galloni, Università Tor Vergata – Dal Laboratorio al Mercato: sintesi sostenibile di un nuovo e potente antibatterico

ore 13,10 – Prof. Silvio Lavagna, Dipartimento di Chimica e tecnologia del farmaco – Dal riso biotech ai farmaci del futuro

Potrebbe interessarti anche: