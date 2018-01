Hypatia, la pietra di origine pre-solare

Una pietra molto strana trovata nel sud-ovest dell’Egitto e chiamata Hypatia, mette in crisi gli scienziati, con la sua composizione unica, che pare provenga da fuori del sistema solare.

Le analisi fatte sul piccolo ciottolo, a cui è stato dato il nome dell’astronoma, filosofa e matematica Ipazia d’Alessandria, getta domande significative su una visione ampiamente diffusa sulla primitiva nube di polvere pre-solare da cui il Sole, la Terra e altri pianeti si sono formati.

La pietra, infatti, probabilmente ha un’origine pre-solare, cioè si è formata prima della nascita del nostro sistema solare.

I ricercatori del dipartimento di geologia dell’Università di Johannesburg, che l’hanno analizzata, hanno trovato in essa micro-minerali esotici, che non ci sono sulla Terra e si trovano altrove nel nostro sistema solareo in meteoriti e comete conosciute.

“Quello che sappiamo è che Hypatia si è formata in un ambiente freddo, probabilmente a temperature inferiori a quella dell’azoto liquido sulla Terra”, ha detto il professore universitario Jan Kramers, un geochimico attualmente specializzato in tecniche di datazione e analisi di oggetti extraterrestri.

Nel 2013, Kramers e il suo team avevano già annunciato che il ciottolo Hypatia non era sicuramente terrestre. Da analisi posteriori era emerso che la pietra non faceva parte di nessun tipo noto di meteorite o cometa.

Ma, se il ciottolo non proviene dalla Terra, qual’è la sua origine? E’ questo il grande interrogativo che si pongono gli esperti, i quali hanno fatto il punto della loro ricerca, scrivendo recentemente un articolo sulla rivista Geochimica et Cosmochimica Acta.

Nell’immagine la scienziata Hypatia

