Questioni di Pelle: LE UNGHIE NELL’ARTE

Primo appuntamento del nuovo anno con Questioni di pelle, gli incontri mensili di DermArt volti ad approfondire tematiche legate alle inter-relazioni tra dermatologia ed arte.

Tema di venerdì 12 gennaio saranno le unghie, annessi cutanei che risentono in modo sensibile dello stato di salute ed esprimono con le loro alterazioni, specifiche e ben note, malattie sistemiche e cutanee e i danni che l’ambiente può causare.

Nel corso della loro evoluzione, le unghie hanno perduto il loro significato funzionale per gli esseri umani e hanno acquisito negli ultimi decenni un valore sempre più estetico e di decorazione: a fine ‘800 a New York apre il primo salone per unghie, inizio di un’epoca nuova e dell’industria ad esse dedicata….

Di questo e altro si parlerà a Spazio 5 insieme a Massimo Papi e Vittorio De Bonis in una viaggio attraverso l’arte visuale che è anche un modo affascinante per indagare patologie, personalità degli artisti e curiosità che l’osservazione attenta fa trapelare.

Con

Massimo Papi – Dermatologo

Vittorio de Bonis – Storico dell’Arte

Spazio 5 – via Crescenzio 99 – Roma

