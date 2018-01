NYC Broadway Week: torna la promozione invernale degli show di Broadway

NYC & Company, ente del turismo di New York City, annuncia che sono disponibili i biglietti per l’edizione invernale della NYC Broadway Week, in programma dal 16 gennaio al 4 febbraio 2018. L’iniziativa, che si ripete due volte l’anno durante i mesi di bassa stagione, offre la possibilità di acquistare due biglietti al prezzo di uno per 19 tra i più richiesti spettacoli di Broadway. Quest’anno, gli show partecipanti includono sette nuove produzioni, tra cui Farinelli and the King, SpongeBob SquarePants e The Parisian Woman. Per informazioni e biglietti, visitare nycgo.com/broadwayweek.

“La scena di Broadway è unica al mondo e i visitatori continuano ad apprezzare quest’esperienza tipicamente newyorkese che regala sempre grandi emozioni”, afferma Fred Dixon, presidente e CEO di NYC & Company. “Con il nostro programma NYC Broadway Week,offriamo la possibilità a turisti e newyorkesi di assistere ai più grandi show a prezzi vantaggiosi e allo stesso tempo diamo supporto alle vendite durante la bassa stagione”.

I 19 spettacoli che partecipano alla stagione invernale NYC Broadway Week 2018 sono*:

A Bronx Tale

Aladdin

Anastasia

Beautiful – The Carole King Musical

Chicago

The Children**

Farinelli and the King**

Hello, Dolly!

John Lithgow: Stories by Heart**

Kinky Boots

Latin History for Morons**

The Lion King

Once on This Island**

The Parisian Woman**

The Phantom of the Opera

The Play That Goes Wrong

School of Rock

SpongeBob SquarePants**

Wicked

*Soggetti a disponibilità. Alcune date potrebbero essere non prenotabili.

** Nuovi partecipanti alla NYC Broadway Week

“Broadway offre una grandissima varietà di spettacoli, dai classici intramontabili, agli straordinari revival di successi del passato, fino alle nuove produzioni: ce n’è per tutti i gusti”, sostiene Charlotte St. Martin, presidente della Broadway League. “Siamo orgogliosi di collaborare con NYC & Company alla NYC Broadway Week e non vediamo l’ora di accogliere i visitatori quest’inverno a Broadway,dove potranno vivere una delle esperienze più indimenticabili di New York City”.

La NYC Broadway Week è prodotta da NYC & Company in collaborazione con American Express, The Broadway League, Ticketmaster, Telecharge e Audience Rewards. La NYC Broadway Week sarà promossa attraverso contenuti esclusivi su NYCgo.com, media outdoor nei cinque distretti, pubblicità cartacea e digitale, spot sui taxi di NYC e post sui social media su @nycgo con l’ hashtag #NYCBroadwayWeek.

Lanciata per la prima volta nel gennaio 2011, la NYC Broadway Week ha venduto nel complesso più di 1.128.000 biglietti, generando $77 milioni di introiti per Broadway.

Il mese scorso, NYC & Company ha inoltre annunciato per la prima volta la promozione in hotel NYC Broadway Week Winter Stay. Questo inverno, i titolari dei biglietti della NYC Broadway Week che soggiornano in uno dei 25 hotel partecipanti riceveranno un credito giornaliero da $25 su cibo e bevande, perfetto da usare prima o dopo aver partecipato a uno spettacolo. Tutti gli hotel che prendono parte all’iniziativa sono situati nel celebre Theater District, dove si concentrano i teatri di Broadway, e offrono camere a tariffe particolarmente vantaggiose come parte della promozione. Per un elenco aggiornato degli hotel partecipanti e i link corrispondenti per prenotare, visita nycgo.com/nyc-broadway-week-winter-stay.***

Quest’inverno, la settimana più vantaggiosa per visitare NYC è quella che va dal 29 gennaio al 4 febbraio,quando saranno attive tre grandi promozioni in contemporanea: oltre alla NYC Broadway Week, anche la NYC Restaurant Week (22 gennaio – 9 febbraio 2018; nycgo.com/restaurantweek) e la NYC Must-See Week (29 gennaio – 11 febbraio 2018; nycgo.com/mustseeweek). Inoltre, le tariffe alberghiere in inverno solo le più basse di tutto l’anno, in particolare durante la serata Super Bowl Sunday (4 febbraio). Per altre idee su cosa fare a NYC questo inverno, visitare nycgo.com/winter.

***Sogetti a disponibilità. Possono essere applicati particolari termini e condizioni. Al momento del check-in agli ospiti verrà richiesto di esibire i biglietti della NYC Broadway Week, a discrezione dell’hotel.

