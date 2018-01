L’odore del compagno abbassa lo stress

Un nuovo studio dell’Università fatto nella British Columbia, in Canada,e pubblicato sul ‘Journal of Personality and Social Psychology‘, ha trovato che l’odore del proprio compagno abbasserebbe l’ormone dello stress, chiamato cortisolo.

Per completare questo studio, sono state assunte 96 coppie. Per 24 ore, gli uomini dovevano indossare una maglietta in modo che fosse intrisa del loro odore.

Poi, i loro compagni hanno annusato tre diverse t-shirt: una mai indossata, una indossata dal loro partner e un’altra ancora indossata da un estraneo.

Poi, i candidati sono stati sottoposti a dei test considerati stressanti.

Lo studio ha scoperto che coloro che avevano annusato la maglietta del loro partner erano stati più tranquilli prima e dopo il test.

Al contrario, l’esposizione al profumo di un estraneo aveva avuto l’effetto opposto e innalzato i livelli dell’ormone dello stress.

