Mantova Outlet Village: trend positivo

Continua la favola moderna proposta fra le vie dello shopping di Land of Fashion. I Village di Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova hanno dato il via alle settimane dedicate ai saldi.

Sconti sul prezzo outlet fino al 70% che già dalle primissime ore hanno raccolto cifre importanti.

Molto soddisfatta della partenza dei saldi la Direzione del Village di Mantova che conferma il trend positivo del gruppo Land of Fashion.

In questi primi due giorni si è registrata un’affluenza importante, superiore di alcuni punti percentuale rispetto allo scorso anno. Sorprendente l’incremento della spesa media, che arriva ad attestarsi in alcuni punti vendita fino ad un +10% di fatturato rispetto allo scorso anno.

Flusso ininterrotto, famiglie con bambini e numerose coppie.

Adidas, Timberland, Napapijri, Liu-Jo, Nike le principali boutique frequentate in questi primi giorni di saldi. Abbigliamento e accessori sono le catergorie merceologiche che svettano, fra i principali acquisti capispalla e maglieria casual/fashion, e a seguire sportwear e calzature. Molto interesse anche per i nuovi brand arrivati (Gutteridge, Alcott, Montù, Fusaro, Damante, Icepeak)

Per chi a Natale ha ricevuto in dono la Gift Card Land of Fashion, ecco che queste settimane diventanto il momento migliore per dare il “fit” personale al proprio regalo.

