Lisbona a tutto sport

Nel 2018 la capitale portoghese mostra ai visitatori di tutto il mondo il suo lato più dinamico, con una serie di appuntamenti dedicati ad atleti professionisti e amatoriali. Molte le aree coinvolte, sia in città che nei dintorni, per un anno all’insegna del movimento, senza tralasciare musica e street food.

Gli sportivi potranno approfittare del clima mite di Lisbona godendo di alcune delle più belle viste panoramiche sulla città, prendendo parte alla Lisbon Half Marathon, in programma per l’11 marzo. Questa competizione copre una distanza di 21 km e dalla sponda opposta del fiume Tago raggiunge il traguardo di fronte al Mosteiro dos Jerónimos a Belém, passando per il ponte 25 de Abril.

Dal 6 al 15 aprile, Praia do Paraíso, Praia do Dragão e Costa da Caparica saranno lo scenario delpiù grande festival di surf del Paese. I surfisti esperti e quelli alle prime armi si incontrano per l’edizione 2018 del Caparica Primavera Surf Fest. Dieci giorni di sport, divertimento e musica in armonia con la natura, in contemplazione di una delle più grandi ricchezze del litorale: le sue onde e le meravigliose spiagge che si estendono quasi fino a Espichel.

La freguesia da Caparica sarà protagonista ad agosto del Festival O Sol da Caparica: 72 ore di surf, musica, spettacoli, film d’animazione, arte di strada e pittura. Oltre 30 musicisti portoghesi e internazionali si esibiranno quotidianamente sui tre palchi di questa manifestazione, per un ricco palinsesto di performance e un totale di oltre dieci ore di musica al giorno.

A ottobre si terrà invece la Half Marathon RTP Rock’n Roll, in cui tutti gli appassionati della corsa potranno confrontarsi lungo un percorso di 20 km che attraversa il ponte Vasco da Gama e conduce al Parque das Nações.

Potrebbe interessarti anche: