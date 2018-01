BePositive: un super party a Pitti Firenze

party BePositive, fissato per il 10 gennaio alle 21 presso il Complesso di Santo Stefano al Ponte Vecchio a Firenze. Si preannuncia come uno degli appuntamenti clou di Pitti Immagine Uomo numero 93, in calendario dal 9 al 12 gennaio, il, fissato per il Una grande festa a base di moda, musica e cultura, con cui il marchio di calzature BePositive vuole celebrare la collaborazione con Tommy Vee, al secolo Tommaso Vianello, dj e produttore discografico di fama internazionale, e la sua capsule collection Veeshoes, svelando in anteprima il modello Track 1 B-side, Track 3 e 4 (dopo le esperienze di Track 1 e 2). Il marchio BePositive – ora in capo alla Febos di Maser (Treviso), guidata da Fabrizio Ferraro – ha un’incredibile storia alle spalle, che lo ha reso uno degli innovatori più acclamati nel mondo delle sneaker. Il sodalizio sempre più stretto con il mondo della musica caratterizza attualmente il suo percorso. Il complesso di Santo Stefano al Ponte Vecchio si compone di una chiesa sconsacrata, nelle cui navate grandi schermi proiettano immagini di quadri impressionisti, ma anche, in esclusiva per il party BePositive, video e immagini con skyline e luci della notte. In questa atmosfera suggestiva e rarefatta, la prima parte della serata prevede una cena per 200 persone: buyer internazionali e artisti amici del brand. Sarà una lunga notte “sperimentale” di moda e musica grazie alla performance della special guest Barbara Tucker, Queen of House Music, artista internazionale dalla voce straordinaria che insieme a dj Q e a al dj Matteo Monti scalderanno la serata, prima della grande performance del “padrone di casa”, il dj Tommy Vee.