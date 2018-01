Uomo: imperversa la moda dello sbiancamento del pene

Nel mondo imperversa tra gli uomini una nuova moda: lo sbiancamento del pene. Ultimamente, infatti, molti uomini si sono riversati in una clinica di Bangkok per far sbiancare il proprio organo sessuale.

Il servizio offerto dal Lelux Hospital di Bangkok, in Thailandia promette di rendere l’area intima maschile più luminosa.

La strana tendenza è nata quando un paziente si è lamentato di avere delle parti scure all’inguine.

Dopo essersi sottoposto a un trattamento laser sbiancante, è stato sbalordito dai risultati.

La storia è stata poi trasmessa dalla televisione thailandese, suscitando un maggiore interesse per la pratica cosmetica.

Bunthita Wattanasiri, responsabile del reparto Skin and Laser del Lelax Hospital, ha rivelato che il servizio è diventato virale.

Riceviamo circa 100 clienti al mese, da tre a quattro clienti al giorno, ha detto, precisando che la maggior parte dei pazienti ha un’età compresa tra i 22 ei 55 anni.

Bunhita ha però precisato che si deve stare attenti perché il pene è una parte sensibile del corpo.

L’organo sessuale maschile è spesso più scuro del resto del corpo e sebbene questo sia perfettamente naturale, potrebbe essere uno dei motivi per cui i ragazzi optano per la procedura di sbiancamento.

Durante la pubertà, gli ormoni sessuali come l’estrogeno e il picco di testosterone, producono melanina, facendo sì che l’area genitale si scurisca.

Tuttavia, le parti più scure che appaiono più tardi nell’età adulta potrebbero essere un segno di diabete.

La condizione della pelle, nota come acanthosis nigricans, è caratterizzata da chiazze marroni o abbronzate che appaiono intorno all’ascella, all’inguine o al collo.

Quest’ultima è una dermatosi caratterizzata da aumento di spessore e imbrunimento della pelle, con comparsa di aree scure specialmente vicino alle pieghe del corpo.

