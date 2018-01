Prosegue DOCUDÌ, cinema documentario a Pescara

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e l’associazione A.C.M.A. Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) in collaborazione con il Festival del documentario d’Abruzzo – Premio internazionale Emilio Lopez, organizzano la rassegna “il giovedì… DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna”.

La Rassegna avrà luogo a Pescara presso il Museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 1e cercherà di garantire il più possibile la presenza in sala dei registi e autori delle opere.

Le proiezioni saranno gratuite e aperte al pubblico, e si svolgeranno nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018.

I documentari sono stati selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche. Si è cercato di scegliere opere di qualità, rivolgendo un’attenzione particolare di volta in volta alle tematiche diverse che spaziano dall’arte al sociale, dalle problematiche ambientali alla multicultura, al documentario d’inchiesta.

Il primo degli appuntamenti si è già svolto, era stato programmato per Giovedì 28 dicembre ore 17.30 con ELEGIA PER LA VITA di Germano SCURTI

Le proiezioni si svolgeranno tutte di giovedì con il seguente calendario:

11 e 25 gennaio 2018 ore 17.30

8 e 22 febbraio 2018 ore 17.30

8 e 22 marzo 2018 ore 17.30

5 e 19 aprile 2018 ore 18.00

10 maggio 2018 ore 18.00

