Il cerotto per i diabetici che può sostituire l’insulina

Un gruppo di scienziati ha creato un cerotto speciale che stimola la produzione di insulina nel corpo ed è completamente indolore.

Il rivoluzionario cerotto trasporta una sostanza naturale, estratta dalle alghe brune, ed elimina completamente la necessità di iniezioni giornaliere di insulina, dolorose e sgradevoli.

I pazienti devono solo applicare il cerotto una volta alla settimana e questo stimola automaticamente il corpo a produrre l’insulina necessaria.

Il cerotto funziona rilasciando una sostanza prodotta naturalmente, derivata dalle alghe brune, tramite dei microaghi.

Il dott. Richard Leapman, direttore scientifico del National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) nel Maryland, USA, dove è stato sviluppato il cerotto, ha dichiarato: “Questo approccio sperimentale potrebbe essere un modo per trarre vantaggio dal fatto che nelle persone con diabete di tipo 2 il corpo può ancora produrre un po ‘di insulina”.

Un’applicazione del cerotto con microaghi settimanale è anche meno complicata e dolorosa della routine con insulina, che richiede frequenti esami del sangue.

Secondo il team di ricerca che ha sviluppato il cerotto, la terapia insulinica non è ancora ben gestita dalla metà degli anziani diabetici. Quindi dicono che il nuovo cerotto offrirà un’alternativa praticabile e indolore che, a differenza delle iniezioni di insulina, non deve essere applicata così spesso.

