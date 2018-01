Il Museo Nazionale del Cinema di Torino chiude il 2017 con oltre 720.000 visitatori

Ottimi risultati per il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che chiude il 2017 con la cifra record di 720. 657 visitatori, con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente.

“Un bellissimo risultato – sottolinea Laura Milani, Presidente del Museo Nazionale del Cinema – che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Il fatto che oltre 720.000 visitatori abbiano scelto di varcare la soglia della Mole Antonelliana per visitare il nostro museo rende onore al lavoro di squadra che stiamo portando avanti. Naturalmente siamo già al lavoro per il triennio 2018-2020 con un piano strategico che coinvolgerà non solo il museo ma tutte le principali realtà che gravitano intorno, creando sinergie e trasversalità, contaminazioni e collaborazioni affinché il museo sia sempre il cuore pulsante della città e la rappresenti al meglio”.

