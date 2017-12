Milano: mostra Rosa Genoni una donna alla conquista del ‘900

Istituto Secoli è uno dei protagonisti della mostra Rosa Genoni (1867-1954): una donna alla conquista del ‘900 che sarà inaugurata durante la Milano fashion week il prossimo 13 gennaio 2018 presso l’Archivio di Stato di Milano.

La mostra, curata da Elisabetta Invernici con il contributo della nipote-biografa Raffaella Podreider, è un percorso narrativo ed emotivo che mette in luce l’impegno della stilista italiana nella moda e nell’insegnamento per l’emancipazione femminile.

Due abiti inediti in mostra, uno ispirato alla Nike di Samotracia in viscosa di bambù e l’altro alla Kalasiris egizia in tessuto naturale 100% ortica, sono stati creati partendo dai cartamodelli e le descrizioni contenuti nel libro scritto da Rosa Genoni nel 1909 Per una moda italiana: modelli, saggi, schizzi di abbigliamento femminile, 1906-1909.

I due capi, per la prima volta realizzati ed esposti al pubblico, sono stati studiati e cuciti a mano da Rebecca Formenti, studentessa del Master Intimo e Sposa dell’Istituto Secoli di Milano. Gli abiti saranno esposti nella sezione moda della mostra “Tributo a Rosa Genoni” visitabile fino al 4 febbraio 2018 e vede contributi anche da parte di celebri brand di moda tra i quali Curiel, Fratelli Rossetti e Ornella Bijoux.

