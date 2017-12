Il cerotto che aiuta a dimagrire

A Singapore, alcuni scienziati hanno sviluppato un nuovo tipo di cerotto che può aiutare a ridurre il grasso bianco e l’obesità, erogando dei farmaci che trasformano il grasso bianco in energia e in grasso bruno.

Questo approccio innovativo sviluppato dagli scienziati della Nanyang Technological University di Singapore ha ridotto l’aumento di peso nei topi sottoposti a una dieta ricca di grassi e la loro massa grassa di oltre il 30%, in quattro settimane.

I topi trattati avevano anche livelli di colesterolo nel sangue e acidi grassi significativamente più bassi rispetto ai topi non trattati col cerotto.

Il nuovo tipo di cerotto contiene centinaia di micro-aghi, più sottili di un capello umano, che sono caricati con un particolare farmaco.

Quando il cerotto viene premuto sulla pelle per circa due minuti, questi micro-aghi si incastonano nella pelle e si staccano dal cerotto, che può essere rimosso.

Man mano che gli aghi si degradano, le molecole del farmaco si diffondono lentamente verso il grasso bianco che immagazzina energia sotto la pelle, trasformandolo in grasso bruno.

I grassi bruni si trovano nei bambini e aiutano a mantenere il corpo caldo, bruciando energia. Man mano che gli uomini invecchiano, la quantità di grassi bruni diminuisce e viene sostituita con grassi bianchi viscerali.

Pubblicato sulla rivista Small Methods, questo approccio potrebbe aiutare ad affrontare il problema dell’obesità in tutto il mondo senza ricorrere a operazioni chirurgiche o a farmaci orali che potrebbero richiedere grandi dosaggi e potrebbero avere gravi effetti collaterali.

L’obesità, che deriva da un eccessivo accumulo di grasso, d’altra parte, è un importante fattore di rischio per varie malattie, tra cui quelle cardiache, l’ictus e il diabete di tipo 2.

