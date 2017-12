Scelti gli 11 Speaker di TEDxYouth@Bologna 2018

Creativi, giovani e motivati. Ecco i nomi degli studenti che diventeranno speaker della seconda edizione di TEDxYouth@Bologna

Hanno tutti tra i 15 e i 19 anni, provengono da ogni parte d’Italia, da Siracusa a Torino, sono differenti tra loro, sia per specializzazione che per percorso di studi, e molti sono immigrati di “seconda generazione”, ma hanno tutti un unico obbiettivo: quello di condividere le proprie idee di valore sul mondo che verrà e dare il proprio contributo per cambiarlo in meglio.

Sono gli 11 giovani speaker della seconda edizione di TEDxYouth@Bologna, il concorso evento nato dalla collaborazione fra TED e MIUR, che ha lo scopo di valorizzare le eccellenze degli studenti delle scuole superiori italiane attraverso l’argomentazione e il public speaking. Il concorso è stato accolto, anche quest’anno, con grande entusiasmo dal mondo della scuola, ricevendo centinaia di video candidature attraverso il portale www.tedxyouthbologna.com.

Molti gli studenti che hanno stupito la giuria attraverso le proprie idee di valore; fra gli speaker che hanno presentato i talk più interessati è stato selezionato il progetto del casco che avverte i soccorsi in caso di incidente stradale ed il micro dispositivo, che, grazie a materiali innovativi, è in grado di rilevare il battito cardiaco e le onde cerebrali attraverso il solo contatto con la pelle. Non sono mancati, poi, speaker che hanno presentato le proprie riflessioni sulla società contemporanea e sui cambiamenti in corso.

Dichiarazione del Ministro Valeria Fedeli

“La nostra cittadinanza si esprime, oltre che con le nostre azioni, – dichiara Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione – anche con le nostre parole: vedere giovani protagonisti del proprio presente, forti delle loro idee, capaci di argomentarle e condividerle con gli altri è motivo di orgoglio per il nostro Ministero e per tutta la comunità educante.

Vuol dire che stiamo lavorando bene, tutti insieme, ciascuno per la propria parte, per fare delle studentesse e degli studenti che frequentano i nostri istituti cittadine e cittadini consapevoli e responsabili.

Esprimere le proprie opinioni e proporle agli altri, dare corpo alle proprie intuizioni e ai propri progetti, fornire il proprio contributo allo sviluppo della società in cui viviamo vuol dire partecipare attivamente alla vita del Paese, sia nella sua dimensione nazionale che in quella globale.

L’iniziativa che il MIUR e TED mettono in campo consente di fornire alle ragazze e ai ragazzi conoscenze, competenze, strumenti indispensabili per costruirsi un futuro da protagonisti attivi, rispettosi degli altri e orientati a relazioni sane e giuste. Ogni investimento sulle nostre giovani e sui nostri giovani è un investimento sul domani del Paese”

I protagonisti dell’edizione 2018

Ecco, dunque, i nomi degli speaker di TEDxYouth@Bologna 2018:

Mattia Strocchi

Lorenzo Riggi

Paolo Barzon

Davide Pace

Emanuel Chirilia

Luca Devalier

Ilaria Reitano

Anastasiya Mamonova

Davide Cristaldi

Francesco Marziano

Radu Valentin Ghiurcanas

L’appuntamento per TEDxYouth@Bologna sarà il 17 Febbraio 2018, sempre presso l’Opificio Golinelli di Bologna: una giornata che vedrà protagonisti gli studenti, le loro passioni e idee di valore, che saranno poi condivise attraverso i canali TED e TEDx.

Potrebbe interessarti anche: