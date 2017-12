Bershka di Roma: il pop-up store più grande al mondo del marchio

Importante nuova apertura a Roma da parte del Gruppo Inditex, noto per i suoi celebri marchi Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.

Si tratta dell’apertura di Bershka a Roma, in Via del Corso, all’interno della Galleria Alberto Sordi. Un opening molto importante, che conferma la volontà di rilanciare la presenza a Roma, in centro città, sostenendo l’occupazione.

In relazione all’apertura di questo nuovo store, infatti, Bershka ha assunto 48 persone. Si tratta di un negozio molto ampio, curatissimo negli interni, ed eco-efficiente.

Per Bershka, è il più grande pop-up store al mondo.

Potrebbe interessarti anche: