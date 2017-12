Fede e scaramanzia, protagoniste dei nuovi gioielli

Mixa sapientemente sacro e profano, fede e scaramanzia, la nuova capsule collection Pietro Ferrante. Un’originale linea di gioielli rock style, sia da uomo che da donna, realizzati a mano in Italia in vera pelle, impreziositi da cammei in ottone con finitura silver o bronzo, che vedono protagoniste icone religiose o porte-bonheur.

Special guest su anelli e bracciali in cuoio, simple o a doppio giro con chiusura regolabile, civette beneauguranti simbolo di saggezza, intuizione e sensibilità… da strofinare all’occorrenza, ma anche ardenti cuori sacri, proposti sia in chiave classica che in versione tattoo old school, e teschi stilizzati, simbolo di protezione ed eternità.

E non mancano “incursioni” trendy all’insegna del più genuino “lettering” con grandi scritte componibili, ironiche e talvolta provocatorie.

Esclusivi fashion jewels, da indossare all day long, che completano alla perfezione qualsiasi outfit, casual o elegante che sia, regalando all’insieme autentici tocchi strong.

Prezzi al pubblico: da 39 a 48 euro.

