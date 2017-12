Alla Casa del Cinema torna la Cinerivoluzione17

La Cinerivoluzione 17 torna nel 1918! Dopo i numerosi consensi e riscontri ottenuti dalla prima edizione della manifestazione IL PROGETTO E LE FORME DI UN CINEMA POLITICO NEL CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE, i promotori dell’iniziativa – Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Fondazione Gramsci – hanno deciso di dar seguito all’appassionante rassegna cinematografica dei film russi realizzati nel periodo 1925- 1934.

Ad ospitare questa nuova ondata di cinematografia sovietica sarà la Casa del Cinema che, nei giorni 5-6-7 gennaio, presenterà di pomeriggio, a partire dalle 16,30, una serie di pellicole firmate da registi come Ejzenstejn, Vertov, Dovzenko, Sub, Kozincev e Trauberg, che saranno presentate e introdotte da docenti, studiosi, critici cinematografici.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed è realizzata in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, CSC-Cineteca Nazionale, Cineteca del Friuli, NOMAS Foundation e le tre Università di Roma.

5-6-7 gennaio 2018

Casa del Cinema

Largo M. Mastroianni, 1 – 00197 Roma

Ingresso libero

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 GENNAIO

16,30│La caduta della dinastia Romanov, Esfir Sub, 1927, 1h.05’

Introduce Ermanno Taviani

Presenta Dario Cecchi

18,30│Nuova Babilonia, Grigorij Kozincev e Leonid Trauberg 1929, 1h.20’

SABATO 6 GENNAIO

16,30│ Tre canti su Lenin, Dziga Vertov, 1934, 1h.08’

Presenta Antonio Medici

18,30│ Ottobre, Sergej Michajlovic Ejzenstejn, 1927, 1h.52’

Presenta Alessia Cervini

DOMENICA 7 GENNAIO

16,30│Sciopero, Sergej Michajlovic Ejzenstejn, 1925, 1h.10’

Presenta Marco Maria Gazzano

18,30│Arsenale, Aleksandr Dovzenko, 1929, 1h.03’

Presenta Giovanni Spagnoletti

