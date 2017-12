I 5 imprenditori e i 3 podcast da seguire nel 2018

Il periodo natalizio è anche quello in cui si fa il bilancio degli obiettivi raggiunti durante l’anno, si riflette su come migliorarsi e come poter ottenere maggiori soddisfazioni personali e professionali nel corso dell’anno che verrà. Spesso in questo senso si cerca ispirazione tra le personalità che hanno avuto successo e che possono in qualche modo estendere la loro conoscenza ed esperienza anche a noi. Ecco allora quelli che secondo l’osservatorio di Copernico Radar sono gli imprenditori da seguire e i podcast da ascoltare per trarre ispirazione e buoni consigli di self-improvement nel 2018.

Sheryl Sandberg

Attuale direttore operativo di Facebook, Sheryl è anche autrice e attivista, impegnata sul fronte della parità di genere e della valorizzazione delle donne sul lavoro. È autrice del libro Facciamoci avanti – Le donne, il lavoro e la voglia di riuscire (titolo originale Lean in, diventato poi anche il nome di una non-profit dedicata all’empowerment femminile), in cui analizza le cause per cui le donne faticano ad affermarsi nel mondo del lavoro e suggerisce come rimuovere questi ostacoli. Ha partecipato a TED Talks con un intervento: “Sul perché le donne leader sono troppo poche” e fa parte del CdA dell’organizzazione One Billion Rising.

Richard Branson

Richard è il carismatico fondatore di Virgin Group, il gruppo internazionale il cui core business è rappresentato da viaggi, divertimento e lifestyle. Sotto il marchio “Virgin” appaiono numerose aziende, tra cui compagnie aeree, carte di credito, assicurazioni pensionistiche, autonoleggi e la Virgin Galactic – società che si propone di realizzare un’offerta di voli spaziali suborbitali. Il profilo Twitter di Branson ha 10.4 milioni di follower ed è il luogo in cui racconta le sue imprese internazionali e fornisce utili consigli. Amico personale di Barack Obama, nel febbraio 2017 sono stati visti assieme in vacanza in una gara di kitesurf.

Mark Zuckerberg

Non può di certo mancare il famoso fondatore di Facebook, nonché il 5° uomo più ricco al mondo secondo la rivista Forbes. Zuckerberg ha raggiunto il successo alla tenera età di 23 anni, ma nonostante la sua fame di successo, non lesina di passare del tempo con la sua famiglia. Ad esempio, quest’anno per tutto il mese di dicembre Mark non sarà in ufficio e si dedicherà alle attività familiari, passando il suo tempo con le figlie Max e August. Tra i vari successi raggiunti, il CEO del social network annovera anche quello di offrire il posto di lavoro più ambito per condizioni e ambiente favorevole, secondo quanto riportato da Glassdoor, portale che raccoglie recensioni anonime sulle aziende e sui datori di lavoro.

Miuccia Prada

Inserita da Forbes tra le 100 donne più influenti al mondo e tra le 3 italiane più ricche nel 2015, insieme al marito Patrizio Bertelli ha contribuito all’affermazione e al successo globale dello storico marchio di famiglia. Sperimentatrice innovativa, è stata tra le prime stiliste ad avviare importanti collaborazioni con alcuni degli architetti più famosi al mondo. Presiede inoltre la fondazione Prada a Milano, una delle maggiori istituzioni italiane dedicate alla valorizzazione dell’arte contemporanea.

Renzo Rosso

Definito il “genio del jeans”, è il presidente della Holding “Only the Brave” che controlla alcuni dei marchi più famosi della moda (Diesel, Staff international, per citarne alcuni). Rosso è un vero e proprio self-made man che è riuscito a trasformare le sue idee in una realtà affermata in tutto il mondo. Innovatore e sperimentatore, ha spesso puntato su prodotti e campagne di comunicazioni non convenzionali – ultima tra tutte la sfida Chair Executive Officer, in cui il patron di Diesel ha offerto la sedia di CEO della società, per una settimana, a chi postasse su Facebook lo scatto (seduto) più creativo.

Chi proprio non riesce a fare a meno di una sessione di coaching natalizia potrà sicuramente apprezzare i numerosi podcast che alcuni tra i più importanti uomini e donne del business internazionale mettono a disposizione sulla rete. Ad esempio, The School of Greatness, in cui l’atleta e scrittore di bestseller Lewis Howes condivide le storie delle più brillanti menti imprenditoriali, oltre a quelle di celebrità dello sport e dello spettacolo. Di grande ispirazione è anche StartUp Podcast, lo show diretto dalle fondatrici di Dating Ring, il servizio di dating con base a New York. Il podcast racconta episodio dopo episodio la loro storia, l’evoluzione della loro startup e tantissime chicche da dietro le quinte. Infine, The Pitch, un podcast che inverte letteralmente i ruoli: sono infatti le startup a “fare il pitch” agli investitori e trarre utilissime informazioni su di loro.

Insomma, tutto ciò che serve per passare delle feste all’insegna del miglioramento di sé e delle proprie capacità imprenditoriali e per incominciare l’anno nuovo con uno sguardo positivo verso il futuro.

