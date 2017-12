Ultra Violet, il colore top del 2018, affascina anche gli orologi Didofà

Enigmatico e deciso, raffinato, audace e molto femminile. Pantone, la massima autorità al mondo in fatto di colori, ha decretato: sarà Ultra Violet la nuance cult del 2018 ormai alle porte. Una tinta insolita ed avvolgente, che nei prossimi mesi ritroveremo protagonista di abiti, accessori, make up e, naturalmente, degli esclusivi orologi Didofà dai quadranti in 3d.

Tra gli eleganti segnatempo del brand declinati in Ultra Violet, spicca il modello “Ballet”, disponibile sia con cinturino slim che regular, lunetta tempestata di cristalli bianchi e un animato quadrante contenente la silhouette di una danzatrice in posa d’arabesque, scarpette da punta e microperle.

Altro must have Didofà in tinta, l’orologio “Paris” ispirato alla romantica capitale francese, con cinturino in acciaio silver e quadrante effetto madreperla sul quale si staglia una mini Torre Eiffel circondata da roselline in rilievo e da una cascata di cristalli mobili viola luminosissimi, pronti a scatenarsi ad ogni movimento del polso.

Watch ricercati, passepartout e di tendenza adatti ad ogni outfit, da mattina a sera.

Potrebbe interessarti anche: