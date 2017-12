La favola di Pinocchio ci insegna a tornare tutti bambini

Mario Acampa, protagonista di Pinocchio Cuor Connesso al Teatro Nazionale di Milano

L’attore e conduttore, volto noto di Rai Gulp, e’ stato anche commentatore italiano del Junior Eurovision Song Contest 2017

Una Favola che è soprattutto un viaggio ed un percorso, interpretata da Mario Acampa. Il nuovo Pinocchio 2.0 è un’abile trasposizione del racconto di Collodi che vede il protagonista calato in una modernità affollata di stimoli. Il Pinocchio moderno è alle prese con una società virtuale, fatta di rapporti e legami in continuo divenire, dunque priva di certezze e punti fermi.

La fanciullezza del Pinocchio di Mario Acampa è aggredita dal progresso che corre troppo in fretta e a volte brucia le tappe. Difficile stabilire un equilibrio e provare ad assaporare i dolci momenti dell’infanzia, quelli puri, veri che si disperdono nel corso degli anni.

L’abilità del protagonista è da ricercare soprattutto nella voglia di trasmettere ai ragazzi e perché no anche ad un pubblico adulto, l’importanza e l’irripetibilità degli attimi e dei frammenti che fanno parte della nostra vita. Per poterli utilizzare negli anni come strumenti preziosi.

