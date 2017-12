Un concorso internazionale per eclettici designer

Per la sua decima edizione il Cristalplant Design Contest vanta un partner prestigioso come Falper, azienda di riferimento nel mondo del design “made in Italy” che da oltre 50 anni progetta e realizza elementi di alto pregio per l’arredo bagno.

Dopo il successo dell’edizione 2013, quest’anno Cristalplant e Falper stringono un nuovo sodalizio e danno vita aICONS DESIGN CONTEST, il concorso internazionale che invita i designer più eclettici nati dopo il 01/01/1983 a sviluppare un progetto innovativo ICONS nel rispetto dello stile e del linguaggio Falper, interpretando l’utilizzo del materiale Cristalplant secondo nuove logiche produttive e funzionali.

I giovani creativi sono chiamati a cogliere l’ispirazione del rito quotidiano del bagno e a riscoprire un nuovo piacere estetico legato, in particolare, all’uso dei suoi elementi più caratteristici. Sono tre, infatti, le categorie individuate: lavabi da appoggio, da parete e free standing; lavamano da parete e da appoggio; vasche da bagno. Il risultato atteso per ogni categoria è un prodotto d’avanguardia, fuori dagli schemi, capace di superare i paradigmi disegnati dal tempo e in grado di comunicare l’essenzialità della forma e la funzionalità dell’utilizzo. Si richiede un concept elegante e originale che racchiuda tutti i presupposti per diventare il nuovo emblema di un certo modo di essere, di uno stile di vita, di una nuova quotidianità: un prodotto da bagno iconico.

La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di qualsiasi nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più proposte, individualmente o in gruppo, per ciascuna delle tre categorie proposte. I rendering di ciascun progetto dovranno essere caricati nell’apposita sezione del sito web designcontest.cristalplant.it secondo le modalità previste dal bando di concorso, entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

I progetti saranno valutati dal giudizio insindacabile della giuria, formata da un panel di esperti chiamati a decretare un vincitore e fino a un massimo di cinque menzioni speciali per ognuna delle categorie proposte. I progetti vincitori verranno inseriti a catalogo Falper e i prototipi verranno presentati alla stampa in occasione della premiazione durante il Salone del Mobile di Milano, nel contesto del Fuorisalone.

