New York City brinda al nuovo anno

NYC & Company, ente del turismo di New York City, invita i visitatori ad unirsi ai festeggiamenti di Capodanno partecipando ai numerosi eventi in programma nei cinque distretti della città. Centro nevralgico delle celebrazioni sarà anche quest’anno Times Square, con il suo New Year’s Eve Ball Drop, un evento seguito da miliardi di persone in tutto il mondo. Ma non solo: da Brooklyn a Staten Island, le occasioni per brindare all’inizio del 2018 sono tantissime.

“Ogni anno, milioni di visitatori vengono a New York City per festeggiare il Capodanno e per immergersi nell’energia unica di questo periodo”, afferma Fred Dixon, presidente e CEO di NYC & Company. “Invitiamo i turisti a unirsi ai festeggiamenti di Times Square e a partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno nei diversi quartieri della città”.

Ecco una selezione dei principali eventi in programma per Capodanno, a Times Square e non solo.

Times Square:

Fino al 21 dicembre, a Times Square sarà possibile scattare la prima fotografia “con” il 2018: i due numeri illuminati 1 e 8 sono stati infatti posizionati nella piazza per un periodo limitato di tempo.

Il 28 dicembre da mezzogiorno alle 13 nella Broadway Plaza di Times Square, in collaborazione Shred-It si celebra il Good Riddance Day: un’occasione unica per distruggere i brutti ricordi del 2017 e iniziare al meglio il nuovo anno.

In vista della grande serata di Capodanno, fino al 29 dicembre, è possibile visitare il Wishing Wall dove appuntare foglietti colorati con i propri desideri per il nuovo anno. Tutti i desideri saranno lanciati su Times Square nella mezzanotte del 31 dicembre dove si attende un pubblico di oltre 1 milione di persone per il New Year’s Eve Ball Drop.

Con il countdown, inizierà la discesa della sfera dal One Times Square. Diventata ormai un simbolo del Capodanno a NYC e in tutto il mondo, la sfera pesa oltre 5.000kg, è ricoperta da 2.688 cristalli Waterford e produce una palette di oltre 16 milioni di colori caleidoscopici. Per avere la vista migliore di questo spettacolo unico al mondo, è possibile partecipare agli eventi organizzati nei locali che si trovano a Times Square.

Si stima che saranno oltre un miliardo i telespettatori da tutto il mondo che si uniranno ai festeggiamenti assistendo allo show di Capodanno di Times Square, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, presentato da Ryan Seacrest e Jenny McCarthy con le esibizioni di Camila Cabello, Nick Jonas e degli Sugarland.

Le celebrazioni del Capodanno a Times Square si apriranno ufficialmente con l’esibizione della Tongliang Athletics Dragon Dance grazie alla partnership con la città cinese Chongqing. Andy Grammer, cantante e cantautore pluripremiato, dirigerà la formazione musicale mentre la cantante e compositrice di musica country Lauren Alaina eseguirà una selezione dei suoi successi seguita dai ballerini di Kinjaz che presenteranno alcuni loro numeri più spettacolari.

Altri eventi a NYC:

Tantissimi gli eventi in programma anche al di fuori di Midtown Manhattan. A partire da Central Park, che anche quest’anno dà appuntamento ai runner per la NYRR Midnight Run. La corsa di 6km ha inizio alle 22:00 e si conclude a mezzanotte con uno spettacolo pirotecnico.

Non c’è niente di più romantico che una crociera nel Porto di New York a bordo di Circle Line, da cui ammirare i fuochi d’artificio e le luci della città. La New Year’s Eve Fireworks Cruise, aperta solo ai maggiorenni, salpa alle 21:00 e i festeggiamenti vanno avanti fino all1 di notte, con DJ set e brindisi di mezzanotte.

La popolare band degli anni ’90 Phish tornerà al Madison Square Garden dal 28 al 31 dicembre, per celebrare l’arrivo del 2018 a ritmo del rock. Altri imperdibili appuntamenti sono la New Year’s Eve: Bernstein on Broadway della New York Philharmonic e la Production Premiere of Tosca della Metropolitan Opera.

L’Empire State Building festeggia l’inizio del 2018 con un’illuminazione multicolore a LED che si accenderà il 31 dicembre 2017. Cinque minuti prima della mezzanotte l’edificio brillerà di bianco, scintillando nuovamente con l’inizio del nuovo anno fino all’alba del 1 gennaio 2018.

L’appuntamento più atteso a Brooklyn è con i fuochi d’artificio alla Grand Army Plaza di Prospect Park, che tornano per il 38° anno conseutivo. Per un’esperienza veramente locale, gratuita e adatta alle famiglie, i visitatori possono unirsi al presidente del distretto di Brooklyn, Eric L. Adams, alla Prospect Park Alliance e a decine di migliaia di persone che partecipano a questo grandioso evento pubblico.

Coney Island ospita la quarta edizione del Capodanno in Steeplechase Plaza, con uno spettacolo pirotecnico dallo storico Parachute Jump. Una ricca selezione di ristoranti e attrazioni sul lungomare saranno aperti, tra cui B & B Carousell, Deno’s Wonder Wheel e Thunderbolt. Una ball drop digitale celebrerà l’ingresso del 2018 e sarà seguito all’1:00 di notte dal Circus Sideshow Fire Spectacular.

Il 1° gennaio, sempre a Coney Island, da non perdere poi quella che ormai è una tradizione: il primo bagno nell’oceano organizzato dal Polar Bear Club. Appuntamento per i temerari alle 13 all’ingresso del lungomare di Stillwell Avenue. I partecipanti ottengono l’accesso gratuito all’Acquario di New York e un riscaldamento post-immersione presso la Coney Island Brewing Company e la Steeplechase Beer Garden.

Nel distretto del Queens, presso lo Z Hotel di Long Island City è possibile prenotare insieme al proprio soggiorno un ingresso alla festa “Dueling Pianos”, nel Cellar Bar, con musica rock and roll, open bar e buffet, a meno di $ 100 USD. A Rockaways, Thai Rock è l’indirizzo giusto per una serata esotica con cena tailandese, danze e musica dal vivo della band Leaders of the Shift che eseguirà, per la notte di Capodanno, “Psychedelic Cosmic Rock N Roll”. Resorts World Casino, l’unico casino di NYC, propone una festa al suo BAR360 dove si esibirà dal vivo il presentatore freestyle TKA K7.